Mike Verweij heeft in Kick-off genadeloos uitgehaald naar het gedrag van tijdens de Afrika Cup-finale tussen Marokko en Senegal. De middenvelder van PSV, die nauw betrokken was bij de zogenoemde handdoek-gate rond Senegal-keeper Édouard Mendy, moet volgens de journalist stevig op het matje worden geroepen door de Eindhovense club.

Tijdens de finale deden onder meer Marokkaanse ballenjongens, Achraf Hakimi en Saibari er alles aan om Mendy, in de stortregen in Rabat, zijn handdoek te ontnemen. Reservedoelman Yehvann Diouf voelde zich genoodzaakt zijn ploeggenoot te helpen. Ballenjongens probeerden de handdoek meermaals uit Mendy’s handen te trekken, waardoor Diouf op een gegeven moment zelfs worstelend met hen óp het veld lag.

Artikel gaat verder onder video

“Marokko heeft prachtige stadions en het was een heel mooi toernooi, maar Marokko moet zich kapot schamen voor het gedrag van officials, ballenjongens en spelers”, begint Verweij. Eén van de spelers die zich volgens hem misdroeg, was Saibari: “Ik vind dat PSV hem op het matje moet roepen voor dit gedrag. Je gaat toch geen handdoek van de keeper van de tegenstander afpakken? Dat is gewoon structureel gebeurd tijdens dit toernooi.”

De finale werd gespeeld in stromende regen, maar dat leek de Marokkaanse spelers weinig te deren. “Écht krankzinnig. Écht om je kapot voor te schamen. Ik denk ook dat de FIFA hier iets van gaat vinden. Dat mag ik hopen”, vervolgt Verweij. Marcel van der Kraan haakt daarop in: “Ook een prof van PSV die dit doet… Dat verwacht je niet van Saibari.”

'PSV moet Saibari bij de oren pakken'

“Juist daarom moet PSV hem bij de oren pakken en een heel stevig gesprek met hem voeren”, reageert Verweij. “Stel dat Saibari binnenkort een transfer maakt naar de Premier League, dan wordt dit er door de Engelse tabloids absoluut bijgehaald.”

Van der Kraan wijst er tot slot op dat Marokko en de AFCON al jaren proberen het Afrikaanse voetbal naar een hoger niveau te tillen. “Het wordt al jaren niet serieus genomen, maar door dit soort taferelen ben je weer helemaal terug bij af. Iedereen zegt nu: zie je wel, dit is Afrika. Dit gebeurt alleen daar.”