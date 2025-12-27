<p>Marokko moet dit jaar de Afrika Cup winnen, vindt middenvelder Ismael Saibari. De PSV-speler zegt dat de Atlasleeuwen wat goed te maken hebben met hun supporters en dat het toernooi een unieke kans biedt.</p>\n<p>In gesprek met ESPN vertelt Saibari dat hij het prachtig vindt dat hij dit jaar deelneemt aan de Afrika Cup met Marokko: "Het is een eer, want het is de eerste keer dat het in Marokko wordt georganiseerd. Het kan heel mooi worden. We moeten er klaar voor zijn. We hebben een heel goede ploeg, de velden moeten goed zijn en we moeten ons eigen spel spelen. Laten zien waarom we zó goed zijn."</p>\n<p>Saibari durft zelfs uit te spreken dat de Marokkaanse ploeg voor de eindzege moet gaan: "We móeten deze Afrika Cup winnen. We hebben er de ploeg voor. De vorige Afrika Cup was teleurstellend, daarom wil je het nu goedmaken. Naar jezelf als eerste, maar ook naar de mensen."</p>\n<p>Marokko werd tijdens de Afrika Cup van 2024 in Ivoorkust tijdens de achtste finales van het toernooi al uitgeschakeld. Destijds was Zuid-Afrika met 0-2 te sterk: "Er waren genoeg mensen naar Ivoorkust gekomen en dan laat je ze eigenlijk gewoon vallen. Dat was pijnlijk", weet Saibari.</p>