Kappersdroom Frank Ilett in duigen: United faalt op cruciaal moment

De zegereeks van Manchester United is ten einde gekomen. Na vier foutloze wedstrijden op rij speelde de ploeg van Michael Carrick dinsdagavond met 1-1 gelijk tegen West Ham United. Bekende supporter Frank Ilett, over wie voorafgaand aan het duel veel te doen was, moet zijn kappersbezoek daardoor nog even uitstellen.

Voorafgaand aan het duel tussen West Ham United en Manchester United lag de focus niet op het feit dat The Red Devils vier wedstrijden op rij hadden gewonnen, maar op supporter Frank Ilett, die na 493 dagen mogelijk weer naar de kapper mocht. Het verhaal van de razend populair geworden United-fan was inmiddels bij iedereen bekend: hij liet zijn bos haar pas knippen als zijn lievelingsploeg vijf keer op rij won. Dinsdag 10 februari 2026 móést het gebeuren.

Artikel gaat verder onder video

Voor het eerst stond United dus op ‘matchpoint’. Nadat Michael Carrick het stokje had overgenomen van de ontslagen Rúben Amorim, won de Engelse grootmacht van Manchester City, Arsenal, Fulham en Tottenham Hotspur. Op bezoek bij nummer achttien West Ham ging United op jacht naar de vijfde zege op rij.

Nederlander Crysencio Summerville zorgde voor het eerste schrikmoment voor Manchester United, maar doelman Senne Lammens greep alert in. Verder gebeurde er weinig in een tamelijk saaie Premier League-wedstrijd. Dat veranderde na rust, toen Tomás Soucek al na vijf minuten voor de 1-0 zorgde. De Tsjech was het eindstation van een goedlopende aanval over de rechterkant en tikte een voorzet tussen de benen van Lammens door.

United moest vervolgens op zoek naar de gelijkmaker en leek die ook te forceren. Casemiro knikte een fraaie voorzet van Kobbie Mainoo achter West Ham-doelman Mads Hermansen, maar deed dat vanuit buitenspelpositie. Geen aansluitingstreffer dus.

Met de komst van aanvallers Benjamin Šeško en de Nederlander Joshua Zirkzee wisselde Carrick offensief. Waar Zirkzee in eerste instantie nog een grote kans onbenut hielp, tikte Sesko enkele minuten later alsnog raak: 1-1.

Maar aan een gelijkspel, daar had supporter Ilett niks aan. Het eindigde in 1-1, waardoor de United-fan zijn kappersbezoek nog altijd moet uitstellen.