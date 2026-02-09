Live voetbal 1

Kraay jr: ‘Kan me voorstellen dat Sem Steijn er flink de kolere in heeft’

Sem Steijn
Foto: © Ziggo Sport
9 februari 2026, 13:04

Hans Kraay junior vindt het opvallend dat Robin van Persie afgelopen zondag koos voor Jakub Moder als centrumspits. Door de afwezigheid van Ayase Ueda kreeg de van nature centrale middenvelder de voorkeur boven onder meer Casper Tengstedt en Sem Steijn. “Die zal er flink de kolere in hebben”, stelt de analist van ESPN bij Bellen Met…

Van Persie verraste zondagochtend vriend en vijand met de bekendmaking van zijn opstelling in de wedstrijd tegen FC Utrecht. Als vervanger van Ueda koos de oefenmeester voor Moder in de punt van de aanval. “Hij had nog wel even een paar dagen voor die wedstrijd aan hem gevraagd hoe vaak hij ooit eerder op die positie had gespeeld”, begint Kraay junior over die keuze.

“En ondanks dat het antwoord 'nooit' was, is Van Persie het toch gaan doen. Ze creëerden in balbezit daadwerkelijk een man meer op het middenveld. De eerste helft zag het er bij tijd en wijlen bij de Rotterdammers best aardig uit. Maar dat was het ook wel, best aardig”, vervolgt de voormalig bikkelharde verdediger, die waarschijnlijk doelt op de assist van de Pool bij de 0-1 van Oussama Targhalline.

De analist zag Feyenoord ‘heel lelijk’ winnen in de Domstad: “Dat is op dit moment even het allerbelangrijkste. Robin van Persie kan weer een keer een hele nacht doorslapen.”

Sem Steijn heeft er ‘flink de kolere in’ bij Feyenoord

Kraay junior denkt dat niet iedereen even gelukkig was met de 0-1-zege van de Rotterdammers. De keuze voor Moder als spits is volgens hem een pijnlijk signaal naar Sem Steijn en Tengstedt. “Al kan ik me wel voorstellen dat Sem Steijn er flink de kolere in heeft, want die heeft nou juist wel vaak als valse spits gespeeld. En Tengstedt… Die weet ook weer waar hij staat.”

Steijn kwam zondag wél nog in het veld bij Feyenoord, én kreeg het nog aan de stok met Jeremaih St. Juste.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Positievo
296 Reacties
48 Dagen lid
362 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Steijn was een twijfelgeval, verwacht je dan dat hij 90 minuten speelt? Ik had Steijn graag in deze rol gezien, maar daarvoor moet hij wel echt fit zijn.

0laf
1.111 Reacties
1.231 Dagen lid
5.576 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Je hebt nu eenmaal te maken met een labiele inconsequente trainer. Moder speelde best aardig by the way. Steijn komt echt wel en ik snap dat hij nu wat tegenslagen heeft. Wordt je ook een grote jongen van.

Jopie14
27 Reacties
5 Dagen lid
12 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Sem Steijn heeft boven zijn macht gegrepen. Dat keert zich nu tegen hem.

Vrij Dag
677 Reacties
631 Dagen lid
1.003 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Stein heeft een jaar verspeeld. Als hij bij Sparta of NEC had gebald dan was er progressie geweest. Ik zag in hem de nieuwe/jonge Klaassen toen hij bij Twente speelde.

