Hans Kraay junior vindt het opvallend dat Robin van Persie afgelopen zondag koos voor als centrumspits. Door de afwezigheid van Ayase Ueda kreeg de van nature centrale middenvelder de voorkeur boven onder meer Casper Tengstedt en . “Die zal er flink de kolere in hebben”, stelt de analist van ESPN bij Bellen Met…

Van Persie verraste zondagochtend vriend en vijand met de bekendmaking van zijn opstelling in de wedstrijd tegen FC Utrecht. Als vervanger van Ueda koos de oefenmeester voor Moder in de punt van de aanval. “Hij had nog wel even een paar dagen voor die wedstrijd aan hem gevraagd hoe vaak hij ooit eerder op die positie had gespeeld”, begint Kraay junior over die keuze.

Artikel gaat verder onder video

“En ondanks dat het antwoord 'nooit' was, is Van Persie het toch gaan doen. Ze creëerden in balbezit daadwerkelijk een man meer op het middenveld. De eerste helft zag het er bij tijd en wijlen bij de Rotterdammers best aardig uit. Maar dat was het ook wel, best aardig”, vervolgt de voormalig bikkelharde verdediger, die waarschijnlijk doelt op de assist van de Pool bij de 0-1 van Oussama Targhalline.

De analist zag Feyenoord ‘heel lelijk’ winnen in de Domstad: “Dat is op dit moment even het allerbelangrijkste. Robin van Persie kan weer een keer een hele nacht doorslapen.”

Sem Steijn heeft er ‘flink de kolere in’ bij Feyenoord

Kraay junior denkt dat niet iedereen even gelukkig was met de 0-1-zege van de Rotterdammers. De keuze voor Moder als spits is volgens hem een pijnlijk signaal naar Sem Steijn en Tengstedt. “Al kan ik me wel voorstellen dat Sem Steijn er flink de kolere in heeft, want die heeft nou juist wel vaak als valse spits gespeeld. En Tengstedt… Die weet ook weer waar hij staat.”

Steijn kwam zondag wél nog in het veld bij Feyenoord, én kreeg het nog aan de stok met Jeremaih St. Juste.