Live voetbal 8

Sem Steijn is ontstemd en spreekt Tobias van den Elshout vermanend toe tijdens warming-up

Sem Steijn tijdens de warming-up bij Feyenoord
Foto: © Ziggo Sport
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
22 januari 2026, 19:51   Bijgewerkt: 20:07

Sem Steijn was donderdagavond zichtbaar geïrriteerd tijdens de warming-up voorafgaand aan het Europa League-duel met Sturm Graz. De aanvallende middenvelder van Feyenoord kwam in een kopduel ongelukkig in aanraking met ploeggenoot Tobias van den Elshout en sprak hem daar vermanend op aan.

De beelden waren live te zien bij Ziggo Sport, waar analist Alex Pastoor de warming-up besprak. Juist op dat moment ging het mis: Van den Elshout leek de bal volledig te missen en raakte Steijn met het hoofd. De middenvelder had pijn en maakte zijn ongenoegen kenbaar in woord en gebaar richting Van den Elshout. Daarbij leek hij aan te geven dat het niet de eerste keer was: Steijn gebaarde 'twee' met zijn vingers.

Artikel gaat verder onder video

Steijn was duidelijk ontstemd over het voorval en liet dat merken richting zijn jongere ploeggenoot. Ondanks de pijnklachten kon Steijn later wel gewoon aan de aftrap verschijnen in het duel in de Europa League. De wedstrijd is te volgen in ons liveverslag.

Incident tussen Sem Steijn en Tobias Van Den Elshout
© Ziggo Sport
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Stije Resink van FC Groningen

Groot nieuws: Benfica werkt aan komst Stije Resink

  • Gisteren, 23:32
  • Gisteren, 23:32
St. Juste Feyenoord De Kuip

'Feyenoord bereikt mondeling akkoord met St. Juste'

  • Gisteren, 22:25
  • Gisteren, 22:25
Jari De Busser met de KNVB Beker in zijn handen

Verrassend: Feyenoord kijkt naar Jari De Busser

  • Gisteren, 18:36
  • Gisteren, 18:36
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Tobias van den Elshout

Tobias van den Elshout
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 18 jaar (2 feb. 2007)
Positie: Middenvelder
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
1
0
2024/2025
Feyenoord
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
19
36
52
2
Feyenoord
19
20
36
3
Ajax
19
11
34
4
NEC
18
15
32
5
Groningen
19
5
31

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel