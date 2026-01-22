was donderdagavond zichtbaar geïrriteerd tijdens de warming-up voorafgaand aan het Europa League-duel met Sturm Graz. De aanvallende middenvelder van Feyenoord kwam in een kopduel ongelukkig in aanraking met ploeggenoot en sprak hem daar vermanend op aan.

De beelden waren live te zien bij Ziggo Sport, waar analist Alex Pastoor de warming-up besprak. Juist op dat moment ging het mis: Van den Elshout leek de bal volledig te missen en raakte Steijn met het hoofd. De middenvelder had pijn en maakte zijn ongenoegen kenbaar in woord en gebaar richting Van den Elshout. Daarbij leek hij aan te geven dat het niet de eerste keer was: Steijn gebaarde 'twee' met zijn vingers.

Steijn was duidelijk ontstemd over het voorval en liet dat merken richting zijn jongere ploeggenoot. Ondanks de pijnklachten kon Steijn later wel gewoon aan de aftrap verschijnen in het duel in de Europa League. De wedstrijd is te volgen in ons liveverslag.