LIVE Europa League | Feyenoord heeft minimale voorsprong in do-or-die-duel

Te midden van een ware crisis moet Feyenoord vanavond winnen van Sturm Graz om zicht te houden op een plek in de tussenronde van de Europa League. Bij elk ander resultaat zit het Europese seizoen er zo goed als zeker op voor de ploeg van de geplaagde trainer Robin van Persie. Boekt Feyenoord tegen de huidige nummer drie van de Oostenrijkse Bundesliga de eerste overwinning sinds 6 december vorig jaar? Om 18.45 uur wordt er afgetrapt in De Kuip, in dit liveblog houden we je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Feyenoord - Sturm Graz.

LIVE Europa League: Feyenoord - Sturm Graz Sorteer op: Laatste Oudste Rust Echt heel veel grote kansen hebben we niet gezien, maar Feyenoord is vanavond de betere ploeg. In ieder geval voor de rust. 43' Kans Ueda! De corner van Hadj Moussa is zwak, maar de Algerijn krijgt een herkansing. Ueda kopt bij de tweede paal, maar mist het doel net. 43' Hoekschop Feyenoord Ueda verdient een hoekschop. 41' Vrije trap valt tegen (1-0) De vrije trap valt tegen: Sturm Graz bouwt weer op. 🟨 39' Malic pakt geel Geel voor Malic: Bos begint aan een indrukwekkende rush aan de linkerkant en wordt gevloerd. Dat gebeurt op een geldige manier, maar de Turkse arbiter Meler geeft een vrije trap aan Feyenoord en dus de prent. 38' Kansje Feyenoord (1-0) Feyenoord komt er snel uit met Borges aan de linkerkant. Hij levert een fraaie voorzet, maar Steijn kan daar net niet bij. In het vervolg maakt Lotomba een overtreding: kans verkeken. 🟨 37' Geel voor Hwang Zoals gezegd: het is vooral een vechtwedstrijd tot dusver. Hwang krijgt nu geel: hij gaat vervelend op de voet van Malone staan. 34' Gevaarlijke voorzet Sturm Graz Horvat levert een gevaarlijke voorzet af: gelukkig voor Feyenoord loopt daar niemand tegenaan. De Rotterdammers zijn de betere ploeg tot nog toe. Wie hebben we daar? St. Juste woont de wedstrijd van vanavond bij, naast nieuwe ploeggenoot Nieuwkoop. 🟨 30' Hadj Moussa krijgt geel Hadj Moussa maakt nu zelf een overtreding en wordt teruggefloten. De buitenspeler is gefrustreerd en schiet de bal weg. Hij krijg een onnodige gele kaart. 29' Vrije trap Feyenoord Hadj Moussa wordt aan zijn shirt getrokken, waarna hij naar de grond gaat. De Algerijn krijgt een vrije trap mee, maar wel ver van het doel. 27' Aii Borges (1-0) Borges probeert het van afstand (zo lijkt het in ieder geval), maar zijn poging belandt over de zijlijn. De linksbuiten blijft een probleempositie in De Kuip. 24' Gevaarlijke vrije trap Sturm Graz Een gevaarlijke uitdraaiende vrije trap van de Oostenrijkers, maar Wellenreuther botst de bal weg. 23' Hwang even naar de grond Hwang houdt wat pijn over aan een duel op de helft van Sturm Graz. Hij blijft even liggen, maar loopt weer. 21' Counter Feyenoord (1-0) Na een handige interceptie lijkt Feyenoord eruit te komen. De pass van Borges is echter niet optimaal. Laad meer