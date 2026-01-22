Live voetbal 11

LIVE Europa League | Feyenoord heeft minimale voorsprong in do-or-die-duel

FEYSTU
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
22 januari 2026, 18:45   Bijgewerkt: 19:33

Te midden van een ware crisis moet Feyenoord vanavond winnen van Sturm Graz om zicht te houden op een plek in de tussenronde van de Europa League. Bij elk ander resultaat zit het Europese seizoen er zo goed als zeker op voor de ploeg van de geplaagde trainer Robin van Persie. Boekt Feyenoord tegen de huidige nummer drie van de Oostenrijkse Bundesliga de eerste overwinning sinds 6 december vorig jaar? Om 18.45 uur wordt er afgetrapt in De Kuip, in dit liveblog houden we je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Feyenoord - Sturm Graz.

LIVE Europa League: Feyenoord - Sturm Graz

11m geleden

19:32

Rust

Echt heel veel grote kansen hebben we niet gezien, maar Feyenoord is vanavond de betere ploeg. In ieder geval voor de rust.

14m geleden

19:29

43' Kans Ueda!

De corner van Hadj Moussa is zwak, maar de Algerijn krijgt een herkansing. Ueda kopt bij de tweede paal, maar mist het doel net.

15m geleden

19:28

43' Hoekschop Feyenoord

Ueda verdient een hoekschop.

16m geleden

19:27

41' Vrije trap valt tegen (1-0)

De vrije trap valt tegen: Sturm Graz bouwt weer op.

16m geleden

19:27

🟨 39' Malic pakt geel

Geel voor Malic: Bos begint aan een indrukwekkende rush aan de linkerkant en wordt gevloerd. Dat gebeurt op een geldige manier, maar de Turkse arbiter Meler geeft een vrije trap aan Feyenoord en dus de prent.

19m geleden

19:24

38' Kansje Feyenoord (1-0)

Feyenoord komt er snel uit met Borges aan de linkerkant. Hij levert een fraaie voorzet, maar Steijn kan daar net niet bij. In het vervolg maakt Lotomba een overtreding: kans verkeken.

20m geleden

19:23

🟨 37' Geel voor Hwang

Zoals gezegd: het is vooral een vechtwedstrijd tot dusver. Hwang krijgt nu geel: hij gaat vervelend op de voet van Malone staan.

23m geleden

19:20

34' Gevaarlijke voorzet Sturm Graz

Horvat levert een gevaarlijke voorzet af: gelukkig voor Feyenoord loopt daar niemand tegenaan. De Rotterdammers zijn de betere ploeg tot nog toe.

25m geleden

19:18

Wie hebben we daar?

St. Juste woont de wedstrijd van vanavond bij, naast nieuwe ploeggenoot Nieuwkoop.

37dbec2fd58e73ff939760874ce1d41354c9aaa9

27m geleden

19:16

🟨 30' Hadj Moussa krijgt geel

Hadj Moussa maakt nu zelf een overtreding en wordt teruggefloten. De buitenspeler is gefrustreerd en schiet de bal weg. Hij krijg een onnodige gele kaart.

28m geleden

19:15

29' Vrije trap Feyenoord

Hadj Moussa wordt aan zijn shirt getrokken, waarna hij naar de grond gaat. De Algerijn krijgt een vrije trap mee, maar wel ver van het doel.

29m geleden

19:14

27' Aii Borges (1-0)

Borges probeert het van afstand (zo lijkt het in ieder geval), maar zijn poging belandt over de zijlijn. De linksbuiten blijft een probleempositie in De Kuip.

33m geleden

19:10

24' Gevaarlijke vrije trap Sturm Graz

Een gevaarlijke uitdraaiende vrije trap van de Oostenrijkers, maar Wellenreuther botst de bal weg.

34m geleden

19:09

23' Hwang even naar de grond

Hwang houdt wat pijn over aan een duel op de helft van Sturm Graz. Hij blijft even liggen, maar loopt weer.

35m geleden

19:08

21' Counter Feyenoord (1-0)

Na een handige interceptie lijkt Feyenoord eruit te komen. De pass van Borges is echter niet optimaal.

  Gisteren, 23:32
  Gisteren, 22:25
  Gisteren, 18:36
Feyenoord - Sturm

Feyenoord
18:45
Sturm Graz
Vandaag om 18:45
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

