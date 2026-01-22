LIVE Europa League | Feyenoord heeft minimale voorsprong in do-or-die-duel

Te midden van een ware crisis moet Feyenoord vanavond winnen van Sturm Graz om zicht te houden op een plek in de tussenronde van de Europa League. Bij elk ander resultaat zit het Europese seizoen er zo goed als zeker op voor de ploeg van de geplaagde trainer Robin van Persie. Boekt Feyenoord tegen de huidige nummer drie van de Oostenrijkse Bundesliga de eerste overwinning sinds 6 december vorig jaar? Om 18.45 uur wordt er afgetrapt in De Kuip, in dit liveblog houden we je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Feyenoord - Sturm Graz.