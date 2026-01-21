Live voetbal 10

'Sporting ontbindt contract St. Juste: weg naar Feyenoord ligt open'

Jeremiah St. Juste heeft een overeenstemming bereikt met Sporting CP over de ontbinding van zijn contract, zo melden Portugese media. De verdediger kan daardoor transfervrij op zoek naar een nieuwe werkgever, die ook al bekend lijkt: Feyenoord.

Tussen 2017 en 2019 stond St. Juste (29) ook al onder contract in Rotterdam-Zuid. Feyenoord nam de verdediger destijds over van sc Heerenveen, waar hij was doorgebroken in het betaald voetbal. In twee seizoenen kwam St. Juste tot exact 50 wedstrijden namens Feyenoord, waarin hij zes keer scoorde en drie assists afleverde.

Feyenoord verkocht St. Juste in 2019 voor acht miljoen euro door aan het Duitse FSV Mainz 05. Drie jaar later betaalde Sporting nog twee miljoen euro meer om de verdediger naar Portugal te halen. Inmiddels is zijn rol echter volledig uitgespeeld: het hele lopende seizoen kwam St. Juste nog geen minuut in actie voor de grootmacht uit Lissabon.

St. Justes contract liep nog door tot het einde van het seizoen, maar A Bola meldt dat de verbintenis dus met wederzijdse instemming wordt ontbonden. Volgens het doorgaans betrouwbare voetbalmedium had St. Juste zijn zinnen in eerste instantie gezet op een terugkeer naar de Bundesliga, maar kwam er geen belangstelling op gang. Daarom zou zijn keuze nu op Feyenoord zijn gevallen.

De Rotterdammers kunnen de ervaren centrale verdediger goed gebruiken, aangezien Gernot Trauner, Thomas Beelen en Malcolm Jeng allen vanwege blessures ontbreken, waardoor zomeraanwinsten Tsuyoshi Watanabe en Anel Ahmedhodzic de enige doorgewinterde opties zijn voor trainer Robin van Persie. Technisch en algemeen directeur Dennis te Kloese zei gisteren (dinsdag) op de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord al dat St. Juste 'zeker een goede optie' zou zijn.

Quarlon
Erkende gebruiker! Meer info
1.001 Reacties
1.213 Dagen lid
3.872 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Leuk voor de breedte, zeker met al die blessures. In die zin nuttig. Tegelijkertijd brengt dit Feyenoord niet naar een hoger niveau

the furyan
124 Reacties
55 Dagen lid
164 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

als hij fit is en met zijn ervaring kan hij wel rust brengen achterin ik hoop dat hij van meerwaarde kan zijn.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

