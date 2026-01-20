De transfersom die Feyenoord ontvangt voor is bekend. Fabrizio Romano schrijft op X dat de Olympique Marseille een bedrag van 4,5 miljoen euro overmaakt voor de middenvelder, die nog over een contract tot het einde van het seizoen beschikte in De Kuip.

De toekomst van Timber hield de gemoederen de afgelopen maanden flink bezig in Rotterdam-Zuid. De Oranje-international kwam afgelopen zondag, na het pijnlijke verlies tegen stadgenoot Sparta Rotterdam (3-4), voor de camera's van ESPN met een stevige uithaal naar trainer Robin van Persie. Een dag later meldden verschillende media dat Timber op weg zou zijn naar Marseille. Algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese bevestigde dinsdag op de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord dat er een akkoord met l'OM is bereikt.

Romano onthult de details van de deal tussen Feyenoord en Marseille. De Fransen betalen, volgens de Italiaanse transferjournalist, een transfersom van 4,5 miljoen euro om het contract van Timber af te kopen. Dat bedrag zou door bonussen nog wel verder op kunnen lopen, maar die zijn volgens Romano 'moeilijk' te halen. De Italiaan schrijft voorts dat Timber een overstap naar Marseille verkiest boven drie andere aanbiedingen en dat de Oranje-international zelf al rond is met de Franse grootmacht.

Timber kostte Feyenoord nog ruim zeven miljoen euro toen hij in de zomer van 2022 overkwam van FC Utrecht. Sindsdien speelde hij exact 125 duels voor de Rotterdammers. Daarin was hij goed voor 21 doelpunten en 17 assists. Met Feyenoord werd Timber in zijn debuutseizoen 2022/23 landskampioen. Een jaar later voegde hij daar een KNVB Beker aan toe.