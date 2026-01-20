De transfersom die Feyenoord ontvangt voor Quinten Timber is bekend. Fabrizio Romano schrijft op X dat de Olympique Marseille een bedrag van 4,5 miljoen euro overmaakt voor de middenvelder, die nog over een contract tot het einde van het seizoen beschikte in De Kuip.
De toekomst van Timber hield de gemoederen de afgelopen maanden flink bezig in Rotterdam-Zuid. De Oranje-international kwam afgelopen zondag, na het pijnlijke verlies tegen stadgenoot Sparta Rotterdam (3-4), voor de camera's van ESPN met een stevige uithaal naar trainer Robin van Persie. Een dag later meldden verschillende media dat Timber op weg zou zijn naar Marseille. Algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese bevestigde dinsdag op de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord dat er een akkoord met l'OM is bereikt.
Romano onthult de details van de deal tussen Feyenoord en Marseille. De Fransen betalen, volgens de Italiaanse transferjournalist, een transfersom van 4,5 miljoen euro om het contract van Timber af te kopen. Dat bedrag zou door bonussen nog wel verder op kunnen lopen, maar die zijn volgens Romano 'moeilijk' te halen. De Italiaan schrijft voorts dat Timber een overstap naar Marseille verkiest boven drie andere aanbiedingen en dat de Oranje-international zelf al rond is met de Franse grootmacht.
Timber kostte Feyenoord nog ruim zeven miljoen euro toen hij in de zomer van 2022 overkwam van FC Utrecht. Sindsdien speelde hij exact 125 duels voor de Rotterdammers. Daarin was hij goed voor 21 doelpunten en 17 assists. Met Feyenoord werd Timber in zijn debuutseizoen 2022/23 landskampioen. Een jaar later voegde hij daar een KNVB Beker aan toe.
@the furyan nu kan hij zichzelf altijd blijven voorliegen dat hij ook nog eens een mooie som heeft opgebracht voor Feyenoord. Het is jammer maar het was een gesloten hoofdstuk. Nu kunnen Timber en Feyenoord los van elkaar op zoek naar de goede vorm
Kameraden, iedereen gaat ervanuit dat met Timber de tweede plaats beter bereikt kan worden. Dat weten we niet. Statistisch zou hij de tweede helft geblesseerd zijn. Mocht hij Fit blijven zou hij zeker niet willen riskeren dat hij geblesseerd raakt voor het WK. Dus wat heb je aan hem? Feyenoord heeft willen verlengen met de beste aangebieding uit de geschiedenis ooit. Feyenoord heeft gedaan wat ze konden. Timber is gaan shoppen Europa waar hij meer kon verdienen. Hij heeft Feyenoord langdurig aan het lijntje gehouden. V Persie had hier helemaal geen zin in, want dat ondermijnt het teamproces. Hij nam de aanvoerdersband af, en maakte duidelijk dat hij zich niet liet piepelen door een speler met alleen maar eigen belang. Afgelopen zondag bewees hij Quinten een dienst, stel je voor dat hij geblesseerd raakte dan waren er nu alleen maar verliezers. 4,5mln 3,5mln Caranza, Feyenoord heeft al geïnformeerd bij NEC. Met Moder Hwang Steijn Targalien Valente hangend op links en Sano. 15mln slaat nergens op, maar tien zou zomaar kunnen
@12deman je zag de laatste wedstrijden dat het verdedigende werk helaas niet meer was dan wijzen. De 3-4 valt over zijn (verlaten) kant, vorige wedstrijd heeft hij ook zijn man meerdere malen laten lopen toen hij op 6 stond, hij durfde gewoon niet meer. Hopelijk vind hij in Frankrijk zijn vorm terug en is er een trainer die wel goed genoeg is voor hem. Na Priske en v Persie zou het wel echt een patroon worden als het daar ook zou clashen
Erg weinig, maar slim gespeeld door die Fransen. Timber speelt zo onschuldig maar het is wel opvallend dat het met Priske ook al niet goed ging. Ik hoop voor hem dat hij zijn vorm weer terug weet te vinden in Frankrijk want hier zat hij terecht op de bank
