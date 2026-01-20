Te Kloese bevestigt: 'Akkoord over Timber, vertrek Hadj Moussa onbespreekbaar'

Dennis te Kloese heeft op de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord bevestigt dat er een akkoord is bereikt met Olympique Marseille over de transfer van . In tegenstelling tot de middenvelder gaat zijn ploeggenoot Anis Hadj Moussa deze winter nergens naartoe, aldus de algemeen en technisch directeur van de Rotterdammers.

De toekomst van Timber, wiens contract aan het einde van dit seizoen afloopt, hield de gemoederen de afgelopen maanden flink bezig in Rotterdam-Zuid. De Oranje-international kwam zondag, na het pijnlijke verlies tegen stadgenoot Sparta Rotterdam (3-4), voor de camera's van ESPN met een stevige uithaal naar trainer Robin van Persie. Een dag later meldden verschillende media dat Timber op weg zou zijn naar Marseille. Te Kloese bevestigt dat Feyenoord een akkoord met de Franse grootmacht heeft bereikt. Afgelopen zomer nam Marseille met Igor Paixão ook al een speler van de Rotterdammers over.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord heeft lange tijd geprobeerd om Timber een nieuw contract (naar verluidt het duurste in de clubgeschiedenis) te laten tekenen, maar is er met de middenvelder niet uitgekomen. "Hij schat zich op een waarde en wij hebben een bepaald maximum in het salarishuis", wordt Te Kloese daarover geciteerd door Voetbal International. "Dan kun je daar een oordeel over geven of dat genoeg is of niet. Wij hebben het maximale proberen te doen en zijn er niet uitgekomen. Heel veel meer is het niet. Ik hoop dat de transfer snel rond komt, zodat we hem een mooi afscheid kunnen geven.'

Vertrek Hadj Moussa onbespreekbaar voor Feyenoord

Waar Timber dus op weg is naar de uitgang, werkt Feyenoord deze winter niet mee aan een vertrek van Hadj Moussa, die nog een contract heeft tot medio 2030. Te Kloese heeft de Algerijn en zijn zaakwaarnemer laten weten dat een winterse overstap naar een Europese topclub 'onbespreekbaar' is. "Er komt een WK aan, Anis maakt steeds meer stappen bij de nationale ploeg, dan lijkt met mij onverstandig om weg te gaan naar een grote club in een moeilijke competitie. Dan is het afwachten of je speelt en daar zet je je WK-deelname mee op het spel. Maar het is geen geheim dat hij de ambitie heeft en dat wij daar als club ook voordeel uit halen. We hebben niet voor niks zijn contract verlengd", aldus Te Kloese.