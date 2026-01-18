Live voetbal 3

Quinten Timber baalt van uitspraken Van Persie: 'Er is wel een grens'

Quinten Timber
Foto: © ESPN
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
18 januari 2026, 19:46

Quinten Timber baalt van de uitlatingen van Robin van Persie, zijn trainer bij Feyenoord. Die gaf voor het duel met Sparta Rotterdam (3-4 verlies) aan dat zijn vroegere aanvoerder op de bank werd gehouden omdat hij zijn taken niet goed uit zou voeren op trainingen én in wedstrijden.

Van Persie koos tegen Sparta voor een middenveld bestaande uit In-beom Hwang, Luciano Valente en Sem Steijn. De trainer gaf voor de aftrap in gesprek met Hans Kraay junior aan dat hij vanwege 'meerdere dingen' besloot om Timber te slachtofferen. Met een mogelijke transfer deze winter had dat echter niets te maken.

Van Persie verklaart wisselbeurt Timber

"Het is puur sportief. Ik kijk naar de trainingen, naar de wedstrijden en hoe spelers hun rol invullen. Vooral de intenties daarin. Ik denk dat er genoeg ruimte is om punten beter in te vullen. Ik wil een intentie zien in het verdedigen en aanvallen om je taken goed uit te voeren. Op basis daarvan beoordeel ik het en dat is de reden dat ik nu voor anderen kies", sprak Van Persie onder meer .Timber kwam twintig minuten voor tijd alsnog binnen de lijnen, als vervanger van Hwang. Na het uitvallen van Jordan Lotomba verkaste hij zelfs naar de rechtsbackpositie, maar hij kon niet voorkomen dat Feyenoord diep in blessuretijd het deksel op de neus kreeg en door toedoen van Joshua Kitolano met lege handen achterbleef: 3-4.

'Paar keer gebeurd dat de trainer niet de speler in bescherming neemt'

Na afloop meldt Timber zich bij Kraay. Hij zegt de uitspraken die Van Persie voor de aftrap deed nét te hebben gelezen en reageert verbolgen. "Ik vind het wel een beetje jammer dat het op deze manier moet gaan. Het is nu al een paar keer gebeurd, dat de trainer dan niet de speler in bescherming neemt. In dit geval bij mij weer, een paar keer. Maar er is wel een grens. Het gebeurt nu weer, maar iedereen op de club, waarmee ik eigenlijk al drieënhalf jaar samenwerk, weet dat ik alles geef, altijd. Op trainingen en in wedstrijden, voor de club. Zelfs als ik op de rechtsback moet spelen, dan doe ik dat voor mijn team. Het lijkt wel een poppenkast zo, dat het lijkt of ik niets doe", aldus Timber.

'Ik wil Feyenoord niet gratis verlaten'

"Er is natuurlijk wel veel gaande, er komt veel emotie bij kijken", zegt Timber vervolgens. Als Kraay hem vraagt dat te verduidelijken, zegt de middenvelder: "Nou, ook met de supporters, natuurlijk. Die niet blij zijn met mij. Of het mij pijn doet? Wat ik zeg, er komt wel veel emotie los. Dat is natuurlijk nooit leuk. Ik heb ook altijd gezegd: in de gesprekken wil je de beste uitkomst voor beiden. En ik wil de club het liefst niet gratis verlaten, dus dat maakt de kans groter dat ik nu wegga. Je weet nooit wat er gaat gebeuren natuurlijk, maar het is altijd mijn insteek geweest om de club niet met nul centen achter te laten. Daarom heb ik ook altijd gezegd: we zijn nog in gesprek, ik wil eruit komen."

'Ik laat het één keer glijden, twee keer glijden...'

Timber vervolgt: "Ik ben er altijd eerlijk over geweest, maar laten we niet doen alsof ik een jongen ben die niet werkt en niks doet. Ik denk, als je elk persoon op de club vraagt of ik werk en of ik een goeie jongen ben, dat ze dat zullen zeggen. Dat moet gewoon duidelijk zijn. Ik vind het teleurstellend dat het dan zo gezegd wordt. Het is niet de eerste keer, snap je? Ik laat het één keer glijden, twee keer glijden... maar als het voor de derde keer gebeurt moet ik wel voor mezelf opkomen en dat doe ik nu."

'Dit zou misschien mijn laatste wedstrijd in De Kuip geweest kunnen zijn'

Het is volgens Timber nog altijd 'de laatste optie' om komende zomer gratis te vertrekken. Een winters vertrek is nu bovendien echt nabij, bevestigt hij: "We zijn op één lijn gekomen, daarom zeg ik ook: de kans is groot dat er de komende dagen iets gaat gebeuren. Welk land? Als het gebeurt, dan zul je dat vanzelf zien Hans. Maar er is inderdaad veel beweging, dat is puur om de reden dat ik niet gratis weg wil gaan. Dit zou misschien mijn laatste wedstrijd geweest kunnen zijn in De Kuip."

