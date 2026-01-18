Feyenoord-spits wil zondagavond na de spectaculaire nederlaag tegen Sparta Rotterdam niet voor de camera's van ESPN verschijnen. Dat meldt presentator Sinclair Bischop van de betaalzender tijdens de nabeschouwing. Zijn vader, trainer Robin van Persie, bezweert dat hijzelf niet achter de weigering van zijn zoon zit.

Van Persie junior leek het Feyenoord van zijn geplaagde vader Robin in de slotfase een punt te gaan bezorgen in het Rotterdamse onderonsje. Vijf minuten voor tijd leidde Sparta nog met 1-3, maar de jonge spits - die na een uur spelen als vervanger van Casper Tengstedt binnen de lijnen was gekomen - draaide het eigenhandig om.

Artikel gaat verder onder video

Drie minuten voor tijd bracht Van Persie de marge terug naar één goal, door de bal achter het standbeen langs achter Joël Drommel te frommelen. Een minuut later was de comeback compleet. Van Persie bracht Feyenoord met een magistrale omhaal op gelijke hoogte en leek zo uit te groeien tot de held van de avond. Niets bleek echter minder waar, want diep in blessuretijd brak Sparta met vier man uit, waarna Joshua Kitolano de winnende op het bord zette: 3-4.

Robin van Persie: 'Natuurlijk was dat geen opdracht van mij'

ESPN had Shaqueel van Persie graag aan de tand gevoeld over zijn eerste twee officële doelpunten in Feyenoord 1, maar dat ging dus niet door. "We hadden graag Van Persie voor de camera willen hebben, maar die heeft zojuist aangegeven dat hij géén interview wil geven", zegt Bischop. Zijn vader Robin meldt zich even later wél bij Hans Kraay junior en wordt gevraagd waarom zijn zoon verstek laat gaan. "Dat weet ik niet", reageert de trainer. "Nee, natuurlijk was dat geen opdracht van mij", aldus Van Persie senior.