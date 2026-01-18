Live voetbal 11

Feyenoord zet zinnen op komst van Jeremiah St. Juste

Jeremiah St. Juste
Foto: © Imago
Demen Bülbül
18 januari 2026, 14:04

Feyenoord wil zich deze maand versterken met Jeremiah St. Juste, zo meldt Voetbal International zondagmiddag. De 29-jarige centrumverdediger heeft geen perspectief meer bij zijn club Sporting Portugal.

St. Juste is dit seizoen volledig op een zijspoor beland: hij speelde nog geen minuut en wordt ook steevast buiten de wedstrijdselecite gelaten. Sporting heeft nu naar verluidt besloten mee te werken aan een gratis vertrek, zodat St. Juste elders zijn carrière nieuw leven kan inblazen.

Een breuk hing al langer in de lucht. De afgelopen transferperiodes werd hij regelmatig gelinkt aan clubs uit Duitsland en Spanje, maar een overstap kwam nooit van de grond. PSV zag hem een jaar geleden nog als serieuze kandidaat.

Afgelopen zomer bleef St. Juste opnieuw in Lissabon, maar de relatie tussen speler en club verbeterde niet meer. Nu mag hij officieel vertrekken en staat de markt wagenwijd open.

Feyenoord is volgens Voetbal International serieus geïnteresseerd om St. Juste terug te halen naar de club en beschouwt hem als een 'buitenkansje'. St. Juste speelde tussen 2017 en 2019 al voor Feyenoord. Hij speelde toen in alle competities 50 wedstrijden voor de Rotterdamse club, waarmee hij in totaal drie prijzen won: één keer de KNVB Beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal.

Het contract van St. Juste loopt nog een halfjaar door, maar de kans is naar verluidt groot dat hij deze maand al transfervrij mag vertrekken.

Jeremiah St. Juste

Jeremiah St. Juste
Sporting Lissabon
Team: Sporting
Leeftijd: 29 jaar (19 okt. 1996)
Positie: V (C)
