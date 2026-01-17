Live voetbal 6

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Valente terug in basiselftal

17 januari 2026, 14:18

Luciano Valente keert zeer waarschijnlijk terug in de basisopstelling van Feyenoord, dat het zondag opneemt in de stadsderby tegen Sparta Rotterdam. De middenvelder keert terug na een schorsing. Bekijk hier de vermoedelijke opstelling van Feyenoord.

Om een grotere crisis te voorkomen, móét Feyenoord een overwinning behalen tegen buurman Sparta. De ploeg van Robin van Persie lijkt volledig te zijn afgehaakt in de strijd om het kampioenschap en richt zich nu op plek twee. In de stadsderby keert Valente terug. Hij zal vermoedelijk het middenveld vormen met Sem Steijn en de veelbesproken Quinten Timber.

Als we een linie naar achteren zakken, zien we dat Givairo Read ontbreekt. De rechtsback ligt minimaal tot maart in de lappenmand, nadat hij opnieuw een hamstringblessure opliep. Jordan Lotomba neemt zijn plek vermoedelijk in. Verder moeten Jordan Bos, Anel Ahmedhodžić en Tsuyoshi Watanabe ervoor zorgen dat Timon Wellenreuther zijn doel schoonhoudt.

In de aanval heeft Van Persie weer de beschikking over de van de Afrika Cup teruggekeerde Anis Hadj Moussa. De technische vleugelspeler start waarschijnlijk als rechtsbuiten. Aan de linkerkant speelt Leo Sauer en Ayase Ueda begint in de spits.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord tegen Sparta:

Wellenreuther; Lotomba, Ahmedhodžić, Watanabe, Bos; Valente, Timber, Steijn; Hadj Moussa, Ueda, Sauer.

Feyenoord - Sparta

Feyenoord
16:45
Sparta Rotterdam
1,38
5,30
8,00
Wordt gespeeld op 18 jan. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Luciano Valente

Luciano Valente
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (4 okt. 2003)
Positie: M (L), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
17
1
2024/2025
Groningen
32
2
2023/2024
Groningen
34
7
2022/2023
Groningen
20
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
6
Groningen
18
3
28
7
Twente
18
5
26
8
Sparta
18
-11
26
9
Heerenveen
18
3
24
10
Utrecht
17
5
23

