keert zeer waarschijnlijk terug in de basisopstelling van Feyenoord, dat het zondag opneemt in de stadsderby tegen Sparta Rotterdam. De middenvelder keert terug na een schorsing. Bekijk hier de vermoedelijke opstelling van Feyenoord.

Om een grotere crisis te voorkomen, móét Feyenoord een overwinning behalen tegen buurman Sparta. De ploeg van Robin van Persie lijkt volledig te zijn afgehaakt in de strijd om het kampioenschap en richt zich nu op plek twee. In de stadsderby keert Valente terug. Hij zal vermoedelijk het middenveld vormen met Sem Steijn en de veelbesproken Quinten Timber.

Artikel gaat verder onder video

Als we een linie naar achteren zakken, zien we dat Givairo Read ontbreekt. De rechtsback ligt minimaal tot maart in de lappenmand, nadat hij opnieuw een hamstringblessure opliep. Jordan Lotomba neemt zijn plek vermoedelijk in. Verder moeten Jordan Bos, Anel Ahmedhodžić en Tsuyoshi Watanabe ervoor zorgen dat Timon Wellenreuther zijn doel schoonhoudt.

In de aanval heeft Van Persie weer de beschikking over de van de Afrika Cup teruggekeerde Anis Hadj Moussa. De technische vleugelspeler start waarschijnlijk als rechtsbuiten. Aan de linkerkant speelt Leo Sauer en Ayase Ueda begint in de spits.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord tegen Sparta:

Wellenreuther; Lotomba, Ahmedhodžić, Watanabe, Bos; Valente, Timber, Steijn; Hadj Moussa, Ueda, Sauer.