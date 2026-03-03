Voor is de training van dinsdagochtend voortijdig beëindigd bij Feyenoord. Volgens 1908.nl en FR12 moest de winteraanwinst van de Rotterdammers na een halfuur naar binnen, nadat hij naar zijn buik had gegrepen.

Onder toeziend oog van honderden supporters werkte de selectie van Feyenoord dinsdagochtend een openbare training af op trainingscomplex 1908. Wat opvalt, is dat St. Juste de training na een halfuur moest staken. Volgens 1908.nl greep de verdediger, die in de winterstop overkwam van Sporting Portugal, naar zijn buik.

Artikel gaat verder onder video

Het is niet de eerste keer dat St. Juste wordt geveld door een kwetsuur sinds zijn terugkeer bij Feyenoord. In de thuiswedstrijd tegen Telstar (2-1) moest de verdediger een halfuur na zijn invalbeurt in de tweede helft alweer worden gewisseld. Dat had te maken met een hoofdblessure.

Read en Targhalline terug op het trainingsveld

Het andere nieuws uit de openbare training is dat Givairo Read, Leo Sauer en Oussama Targhalline aanwezig waren op het veld. De drie spelers begonnen de dag in de sportschool, maar verschenen later op het veld voor een individueel programma. Malcolm Jeng sloot later aan bij het drietal.

Van Read was bekend dat hij eind maart wordt terugverwacht bij Feyenoord. Over de blessure van Targhalline heerste nog wat onduidelijkheid, maar het feit dat hij alweer op het veld staat, betekent mogelijk goed nieuws. Ook Jordan Bos en Tsuyoshi Watanabe trainden apart van de Feyenoord-groep, maar het is niet bekend of het tweetal met klachten kampt.

Nieuwkoop en Smal niet van de partij

Bart Nieuwkoop en Gijs Smal vielen afgelopen zondag uit tegen FC Twente en waren dinsdag nog niet van de partij op de training van Feyenoord.