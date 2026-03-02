'Kees van Wonderen mogelijk toch nog snel aan de slag bij Feyenoord'

Feyenoord is op zoek naar een technisch directeur om de dubbelrol van Dennis te Kloese op te delen, maar heeft maandag besloten die functie niet aan Kees van Wonderen toe te bedelen. Toch zou de voormalig voetballer alsnog komende zomer aan de slag kunnen gaan in Rotterdam, meldt De Telegraaf.

Feyenoord voerde gesprekken met Van Wonderen over de technisch directeur-rol. Toch kwam de club naar buiten met het besluit om momenteel geen samenwerking aan te gaan. Die keuze zou gezamenlijk gemaakt zijn.

Volgens De Telegraaf zijn de Rotterdammers wel tevreden over de gesprekken die tussen beide partijen zijn gevoerd. Marcel van der Kraan weet dat er binnenkort een evaluatie zal plaatsvinden, waarna Feyenoord mogelijk voor een kleine of grote koerswijziging kiest.

Van Wonderen was op veel vlakken al akkoord met de Kuip-club, maar kwam er uiteindelijk toch niet uit. De analist is echter niet in gesprek met andere clubs en zou dus zomaar komende zomer alsnog zijn intrede kunnen maken bij Feyenoord. Het blijft echter de vraag met welke vorm van Europees voetbal de nieuwe technisch directeur dan zal instappen.