Live voetbal

Driessen heel hard over niveau Eredivisie: 'Waarom krijgen ze betaald?'

PEC - Ajax
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
2 maart 2026, 23:43   Bijgewerkt: 23:52

Valentijn Driessen ergert zich enorm aan het niveau van de huidige Eredivisie. Volgens de journalist van De Telegraaf is het belachelijk dat er salarissen worden uitgekeerd aan veel van de profvoetballers in de Nederlandse competitie.

Tijdens Vandaag Inside moet Driessen even wat kwijt over de competitie die hij op de voet volgt. "De hele Eredivisie stelt natuurlijk helemaal niks voor. Het is gewoon zo genivelleerd. Sparta wint drie wedstrijden en daarna zakt het weer in elkaar." Het verschil in vooral het rechterrijtje is inderdaad minimaal: bijna iedereen lijkt van iedereen te kunnen winnen.

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens worden er in het televisieprogramma beelden getoond van PEC - Ajax, een wedstrijd waar de klasse allerminst van afdroop. Johan Derksen sluit zich dan aan bij zijn tafelgenoot. "De Eredivisie is echt tweede garnituur. Als je kunt voetballen, speel je al in het buitenland."

Driessen stopt zijn ergernis niet onder stoelen of banken, wanneer er weer een slechte pass wordt getoond. "Waarom krijgen mensen betaald om dit te laten zien? Het is zo verschrikkelijk. Werkelijk waar."

Volgens Derksen is het voor mensen op de tribunes nog wel interessant. "Voor hen is het spannend, het zijn supporters. Dan is het boeiend om het te volgen."

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jordi Cruijff Ajax

Driessen: ‘Cruijff verantwoordelijk als Ajax met Grim CL misloopt’

  • Gisteren, 08:01
  • Gisteren, 08:01
  • 11
Raheem Sterling

Sterling krijgt ervan langs bij Studio Voetbal: 'Jezus, dit kan echt niet'

  • zo 1 maart, 22:29
  • 1 mrt. 22:29
  • 6
TWEFEY

Teruglezen Eredivisie | Hoe Feyenoord niets te vertellen had tegen FC Twente

  • zo 1 maart, 14:16
  • 1 mrt. 14:16
  • 8
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
25
43
65
2
Feyenoord
25
20
48
3
Ajax
25
16
44
4
NEC
25
18
43
5
Twente
25
15
41

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws