Valentijn Driessen ergert zich enorm aan het niveau van de huidige Eredivisie. Volgens de journalist van De Telegraaf is het belachelijk dat er salarissen worden uitgekeerd aan veel van de profvoetballers in de Nederlandse competitie.

Tijdens Vandaag Inside moet Driessen even wat kwijt over de competitie die hij op de voet volgt. "De hele Eredivisie stelt natuurlijk helemaal niks voor. Het is gewoon zo genivelleerd. Sparta wint drie wedstrijden en daarna zakt het weer in elkaar." Het verschil in vooral het rechterrijtje is inderdaad minimaal: bijna iedereen lijkt van iedereen te kunnen winnen.

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens worden er in het televisieprogramma beelden getoond van PEC - Ajax, een wedstrijd waar de klasse allerminst van afdroop. Johan Derksen sluit zich dan aan bij zijn tafelgenoot. "De Eredivisie is echt tweede garnituur. Als je kunt voetballen, speel je al in het buitenland."

Driessen stopt zijn ergernis niet onder stoelen of banken, wanneer er weer een slechte pass wordt getoond. "Waarom krijgen mensen betaald om dit te laten zien? Het is zo verschrikkelijk. Werkelijk waar."

Volgens Derksen is het voor mensen op de tribunes nog wel interessant. "Voor hen is het spannend, het zijn supporters. Dan is het boeiend om het te volgen."