Ajax zet NAC Breda met ruime cijfers opzij in oefenwedstrijd

Op sportcomplex De Toekomst heeft Ajax maandagmiddag een besloten oefenduel met NAC Breda in winst omgezet. De Amsterdammers trokken met 5-2 aan het langste eind, maar kregen de zege allerminst cadeau. NAC begon brutaal en kwam zelfs op voorsprong, voordat de ploeg van Fred Grim het initiatief overnam en in de slotfase doordrukte.

De bezoekers uit Breda reisden af met een mix van eerste elftalspelers en talenten uit het High Potential-programma, met als doel wedstrijdritme op te doen op hoog niveau. Dat niveau lag er direct. Steven Berghuis testte vroeg NAC-doelman Kostas Lamprou, terwijl Juho Talvitie aan de andere kant gevaar stichtte met een scherpe voorzet. Na een kwartier sloeg NAC toe: na fraai voorbereidend werk van Talvitie en Raul Paula rondde Amine Salama beheerst af voor de 0-1. Lang kon NAC niet genieten van de voorsprong. Berghuis krulde de gelijkmaker in de verre kruising en kort daarna profiteerde Don O’Niel van een crosspass door alleen voor Lamprou koel te blijven: 2-1.

Artikel gaat verder onder video

Na rust bracht NAC met Roy Kortsmit onder de lat nieuwe energie. De Bredanaars toonden veerkracht en kwamen langszij toen een voorzet van Talvitie via een Ajax-verdediger in eigen doel belandde: 2-2. Even leek NAC door te drukken. Brahim Ghalidi zag een inzet van de lijn gehaald worden en Salama kreeg oog in oog met de doelman een uitgelezen kans, maar verzuimde af te ronden. Die gemiste momenten bleken cruciaal.

In het laatste kwart, toen NAC volop doorwisselde en jeugdspelers minuten maakte, sloeg Ajax hard toe. Don-Angelo Konadu ontpopte zich tot scherprechter met twee treffers, tussendoor zag invaller Reinier Honkoop nog een poging gekeerd worden. In de slotminuut bepaalde Jinairo Johnson de eindstand op 5-2. Voor Ajax, waar ook spelers minuten kregen die tegen PEC Zwolle (0-0) niet of nauwelijks in actie kwamen, betekende het een productieve trainingsmiddag. NAC richt de blik inmiddels op zondag, wanneer nummer twee Feyenoord in het Rat Verlegh Stadion wacht in de strijd om cruciale punten in de Eredivisie.

Basisopstelling Ajax: Heerkens; Gaaei, Bouwman, Mokio, Tomiyasu, Fitz-Jim, Steur, Berghuis; Carrizo, Konadu, O'Niel

Basisopstelling NAC: Lamprou, Lucassen, Valerius, Hillen, Candelaria, Talvitie, Oldrup Jensen, Paula, Ghalidi, Reulen en Salama