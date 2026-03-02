De discussie rond zwelt verder aan na zijn invalbeurt bij Feyenoord. In De Grolsch Veste ging de ploeg van Robin van Persie met 2-0 onderuit tegen FC Twente, en de Engelse vleugelaanvaller kon het verschil geen moment maken. In de podcast KieftJansenEgmondGijp wordt zijn optreden besproken.

René van der Gijp neemt geen blad voor de mond en twijfelt aan de meerwaarde van het binnenhalen van Sterling. "Je hoeft niet alles in een dag te beslissen. Je kan ook twee, drie dagen over dingen nadenken", zegt de voormalig aanvaller. ''Ik ben altijd blij dat we maandag een programma hebben. Op zondag krijg ik het dan mee, en dan is het altijd wel fijn om er een nachtje over te slapen. Dan denk je er weer anders over."

Maar ook na die nacht blijft zijn conclusie ongewijzigd. ''Je hebt als club problemen. Daar komen we niet onderuit. Je hebt enorm veel problemen met blessures. En je neemt er nog een probleem bij. Dat snap ik niet'', verwijst Van der Gijp naar het tussentijds aantrekken van Sterling. In zijn optiek is het binnenhalen van een speler die tien maanden niet heeft gespeeld geen directe versterking, maar een extra zorg in een selectie die al op zijn tandvlees loopt.

"Natuurlijk is het geen oplossing. Die jongen heeft tien maanden niet gevoetbald", stelt Van der Gijp. "Als je niet fit bent, kom je ook de linksback van TOP Oss niet voorbij. En als je fit bent, loop je ze fluitend voorbij. Dat is het hele verhaal.''

© Imago

Ook de woorden van Van Persie, die aangaf dat Sterling zes tot acht weken nodig heeft om topfit te worden, kunnen bij Van der Gijp op weinig begrip rekenen. ''Waar slaat dat op? Dan kan hij met ons mee naar Curaçao. En dan geven we Sterling geen auto, laten we hem alles lopen. In draf, dat hij heel fit weer terugkomt'' Van der Gijp doelt daarmee al spottend op het verblijf van Vandaag Inside op Curaçao.

Wim Kieft: 'Sterling neemt geen risico'

Wim Kieft toont iets meer mededogen, maar vindt Sterling ook teleurstellend. ''Hij zit op de bank en ziet dat Feyenoord spelen. Dat hij denkt: lekker, ik ga zo ook even meedoen. Maar Sterling speelt alsof hij zijn eerste training afwerkt na een hele zware blessure. Dus geen risico nemen, niet aanzetten. Geen individuele actie. Waarschijnlijk omdat hij zichzelf daar niet toe in staat acht.''

Volgens Kieft is het logisch dat Van Persie zijn speler verdedigt, maar dat betekent niet dat de buitenwacht mild moet zijn. ''En dat Van Persie verontwaardigd is, begrijp ik allemaal wel. Die wil zijn speler verdedigen, en dit en dat. Maar ik heb de belangen van Van Persie niet. Ik hoef de speler niet te verdedigen."

''Ik zag de vertwijfeling in de ogen van Sterling. Dat hij dacht: Jezus mina! Ik heb wel een beetje informatie gekregen dat het niet goed was. Maar dit is wel héél erg", aldus Kieft.