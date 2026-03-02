Live voetbal 2

Van der Gijp: 'Waar slaat het op wat Van Persie zegt over Sterling?'

Raheem Sterling bij Feyenoord
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
2 maart 2026, 19:43

De discussie rond Raheem Sterling zwelt verder aan na zijn invalbeurt bij Feyenoord. In De Grolsch Veste ging de ploeg van Robin van Persie met 2-0 onderuit tegen FC Twente, en de Engelse vleugelaanvaller kon het verschil geen moment maken. In de podcast KieftJansenEgmondGijp wordt zijn optreden besproken.

René van der Gijp neemt geen blad voor de mond en twijfelt aan de meerwaarde van het binnenhalen van Sterling. "Je hoeft niet alles in een dag te beslissen. Je kan ook twee, drie dagen over dingen nadenken", zegt de voormalig aanvaller. ''Ik ben altijd blij dat we maandag een programma hebben. Op zondag krijg ik het dan mee, en dan is het altijd wel fijn om er een nachtje over te slapen. Dan denk je er weer anders over."

Artikel gaat verder onder video

Maar ook na die nacht blijft zijn conclusie ongewijzigd. ''Je hebt als club problemen. Daar komen we niet onderuit. Je hebt enorm veel problemen met blessures. En je neemt er nog een probleem bij. Dat snap ik niet'', verwijst Van der Gijp naar het tussentijds aantrekken van Sterling. In zijn optiek is het binnenhalen van een speler die tien maanden niet heeft gespeeld geen directe versterking, maar een extra zorg in een selectie die al op zijn tandvlees loopt.

"Natuurlijk is het geen oplossing. Die jongen heeft tien maanden niet gevoetbald", stelt Van der Gijp. "Als je niet fit bent, kom je ook de linksback van TOP Oss niet voorbij. En als je fit bent, loop je ze fluitend voorbij. Dat is het hele verhaal.''

Raheem Sterling
© Imago

Ook de woorden van Van Persie, die aangaf dat Sterling zes tot acht weken nodig heeft om topfit te worden, kunnen bij Van der Gijp op weinig begrip rekenen. ''Waar slaat dat op? Dan kan hij met ons mee naar Curaçao. En dan geven we Sterling geen auto, laten we hem alles lopen. In draf, dat hij heel fit weer terugkomt'' Van der Gijp doelt daarmee al spottend op het verblijf van Vandaag Inside op Curaçao.

Wim Kieft: 'Sterling neemt geen risico'

Wim Kieft toont iets meer mededogen, maar vindt Sterling ook teleurstellend. ''Hij zit op de bank en ziet dat Feyenoord spelen. Dat hij denkt: lekker, ik ga zo ook even meedoen. Maar Sterling speelt alsof hij zijn eerste training afwerkt na een hele zware blessure. Dus geen risico nemen, niet aanzetten. Geen individuele actie. Waarschijnlijk omdat hij zichzelf daar niet toe in staat acht.''

Volgens Kieft is het logisch dat Van Persie zijn speler verdedigt, maar dat betekent niet dat de buitenwacht mild moet zijn. ''En dat Van Persie verontwaardigd is, begrijp ik allemaal wel. Die wil zijn speler verdedigen, en dit en dat. Maar ik heb de belangen van Van Persie niet. Ik hoef de speler niet te verdedigen."

''Ik zag de vertwijfeling in de ogen van Sterling. Dat hij dacht: Jezus mina! Ik heb wel een beetje informatie gekregen dat het niet goed was. Maar dit is wel héél erg", aldus Kieft.

➡️ Meer over Feyenoord

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Raheem Sterling

Sterling krijgt ervan langs bij Studio Voetbal: 'Jezus, dit kan echt niet'

  • Gisteren, 22:29
  • Gisteren, 22:29
  • 6
TWEFEY

Teruglezen Eredivisie | Hoe Feyenoord niets te vertellen had tegen FC Twente

  • Gisteren, 14:16
  • Gisteren, 14:16
  • 8
Klaassen

Ajax lijdt kostbaar puntverlies na dramatische vertoning in Zwolle

  • Gisteren, 14:09
  • Gisteren, 14:09
  • 7
3 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Raheem Sterling

Raheem Sterling
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 31 jaar (8 dec. 1994)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
2
0
2024/2025
Arsenal
17
0
2023/2024
Chelsea
31
8
2022/2023
Chelsea
28
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
25
43
65
2
Feyenoord
25
20
48
3
Ajax
25
16
44
4
NEC
25
18
43
5
Twente
25
15
41

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws