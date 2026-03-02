René Hake moet onmiddellijk opstappen bij Feyenoord, zo stelt Leon ten Voorde in de podcast De Ballen Verstand van Tubantia. Robin van Persie maakt volgens de FC Twente-volger flink wat vreemde keuzes, waar zijn assistent niet mee zou moeten willen worden geassocieerd.

Hake werd in februari 2025 aangesteld als de ervaren assistent van Van Persie, toen hij de opvolger van Brian Priske werd bij Feyenoord. De voormalig trainer van FC Twente en Go Ahead Eagles moet de trainer van de Rotterdammers van advies voorzien, maar de geluiden zijn dat de oud-spits vooral zijn eigen pad kiest. Zondagmiddag ging Feyenoord kansloos onderuit bij FC Twente door goals van Kristian Hlynsson en Sondre Ørjasæter.

Artikel gaat verder onder video

In De Ballen Verstand stelt Ten Voorde dat de maat voor Hake vol moet zijn. “Als René Hake niet zijn ontslag indient bij Feyenoord, dan is hij de rest van zijn carrière ongeloofwaardig”, stelt de verslaggever. “Als assistent wil je hier toch niet mee geassocieerd worden?”, vraagt hij zich af.

Daarmee doelt de FC Twente-volger op de keuzes die Van Persie maakte in het duel in Enschede. Na een blessure bij Gijs Smal koos de trainer ervoor om een rechtsback in te brengen, terwijl hij ook Jordan Bos naar achteren had kunnen halen. “Wat zegt Van Persie na afloop? ‘We verloren de grip toen linkspoot Gijs Smal wegviel en we daar een rechtspoot neer moesten zetten’”, aldus een verbaasde Ten Voorde. “Hake is een degelijke, goede Eredivisie-trainer en hij weet echt iets van het spelletje. Als de trainer dat doet, op dat moment... Op het moment dat dat gebeurt dan stap je toch van de bank af, ga je binnen zitten zeg je toch ‘bekijk het maar’. Dit kan Hake nooirt goed hebben gevonden.”