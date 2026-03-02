De aanstelling van Kees van Wonderen bij Feyenoord als technisch directeur is van de baan, zo melden verschillende media. Voor het uitduel met FC Twente (2-0 verlies) hebben beide partijen de conclusie getrokken dat het niet het juiste moment is voor een samenwerking.

Een week geleden werd duidelijk dat Van Wonderen en Feyenoord in gesprek waren over de functie van technisch directeur. Deze rol werd de afgelopen jaren ingevuld door algemeen directeur Dennis te Kloese. Dinsdag leek de aankondiging van de nieuwe bestuurder niet ver weg meer te zijn, maar de bevestiging liet op zich wachten.

Inmiddels is duidelijk dat Van Wonderen toch niet naar Feyenoord komt. Een woordvoerder van de club laat aan verschillende media weten dat zijn aanstelling 'voor nu niet aan de orde' is. "Er zijn meerdere gesprekken gevoerd waarna uiteindelijk al voor de wedstrijd van afgelopen zondag gezamenlijk de conclusie is getrokken dat dit niet het juiste moment is voor een samenwerking", klinkt het.

Volgens Rijnmond zou er sprake zijn van een verschil van inzicht over hoe de functie ingevuld moet worden. Het bleef namelijk nog de vraag of Van Wonderen ook tekenbevoegdheid zou krijgen en hoe nauw hij op het eerste elftal zou gaan werken. Voor nu gaat Feyenoord op zoek naar een nieuwe manier om de directie in te vullen.