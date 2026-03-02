De aanstelling van Kees van Wonderen bij Feyenoord als technisch directeur is van de baan, zo melden verschillende media. Voor het uitduel met FC Twente (2-0 verlies) hebben beide partijen de conclusie getrokken dat het niet het juiste moment is voor een samenwerking.
Een week geleden werd duidelijk dat Van Wonderen en Feyenoord in gesprek waren over de functie van technisch directeur. Deze rol werd de afgelopen jaren ingevuld door algemeen directeur Dennis te Kloese. Dinsdag leek de aankondiging van de nieuwe bestuurder niet ver weg meer te zijn, maar de bevestiging liet op zich wachten.
Inmiddels is duidelijk dat Van Wonderen toch niet naar Feyenoord komt. Een woordvoerder van de club laat aan verschillende media weten dat zijn aanstelling 'voor nu niet aan de orde' is. "Er zijn meerdere gesprekken gevoerd waarna uiteindelijk al voor de wedstrijd van afgelopen zondag gezamenlijk de conclusie is getrokken dat dit niet het juiste moment is voor een samenwerking", klinkt het.
Volgens Rijnmond zou er sprake zijn van een verschil van inzicht over hoe de functie ingevuld moet worden. Het bleef namelijk nog de vraag of Van Wonderen ook tekenbevoegdheid zou krijgen en hoe nauw hij op het eerste elftal zou gaan werken. Voor nu gaat Feyenoord op zoek naar een nieuwe manier om de directie in te vullen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Zal wel zijn dat van Wonderen het onstalg van van Persie wilde hebben en dat dit een breug te ver is voor Kloese Ook geen volledige tekenbevoegdheid zodat Kloese toch de vinger aan de pols kan houden. Dat is mijn mening dan.
hoe of wat, waarom? kortom zijn aanstelling is niet aan de orde. Volgende kandidaat,......media mening ventileren, et cetera Ik vraag me af waarom die Aalbers Feyenoord niet ziet zitten. In alles is Feyenoord groter. Met het samenvoegen van sportclub beheer eigen stadion is de potentie gigantisch. Nec doet het leuk en ik vind het ook leuk om naar te kijken eens maar dat is nu zo. De zakken van Boekhoorn zijn niet zo diep dat ze mee kunnen met PSV, Feyenoord, AZ, Ajax.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Zal wel zijn dat van Wonderen het onstalg van van Persie wilde hebben en dat dit een breug te ver is voor Kloese Ook geen volledige tekenbevoegdheid zodat Kloese toch de vinger aan de pols kan houden. Dat is mijn mening dan.
hoe of wat, waarom? kortom zijn aanstelling is niet aan de orde. Volgende kandidaat,......media mening ventileren, et cetera Ik vraag me af waarom die Aalbers Feyenoord niet ziet zitten. In alles is Feyenoord groter. Met het samenvoegen van sportclub beheer eigen stadion is de potentie gigantisch. Nec doet het leuk en ik vind het ook leuk om naar te kijken eens maar dat is nu zo. De zakken van Boekhoorn zijn niet zo diep dat ze mee kunnen met PSV, Feyenoord, AZ, Ajax.