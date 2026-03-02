Live voetbal

Valente oogst lof met snoeiharde analyse

Luciano Valente van Feyenoord
Foto: © Imago/Realtimes
2 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
2 maart 2026, 09:43

Mikos Gouka is onder de indruk van de harde analyse van Luciano Valente na afloop van de nederlaag van Feyenoord op bezoek bij FC Twente (2-0). De clubwatcher van het Algemeen Dagblad zag dat de zomeraanwinst het geen probleem vond om de hand in eigen boezem te steken, iets wat er bij Feyenoord regelmatig aan ontbeert.

Feyenoord beleefde zondag een kansloze middag op bezoek bij FC Twente. In Enschede gingen de Rotterdammers met 2-0 onderuit door doelpunten van Krystian Hlynsson en Sondre Ørjasæter. De ploeg van Robin van Persie maakte op geen enkel moment aanspraak op een resultaat.

Artikel gaat verder onder video

Waar de trainer in zijn antwoorden na de wedstrijd soms onnavolgbaar was, verzorgde Valente wel een messcherpe analyse. “We kwamen in een soort flow waarin we met moeizaam spel toch punten begonnen te halen”, liet de spelmaker weten bij ESPN. “Dan krijg je vandaag de eerste echte test en kom je overal tekort. Dat voel je dan wel. Twente was in alles scherper: in de duels, in balbezit en er zat echt een plan achter. Daar konden wij niet op anticiperen en dan word je weggespeeld.” Ook was hij kritisch op zijn eigen spel en gaf hij toe in een moeilijke fase te zitten.

Het interview van Valente kan op lof van Gouka rekenen. “Die jongen speelt een half jaar in De Kuip, maar analyseert echt ijzersterk”, aldus de Feyenoord-volger in de AD Voetbalpodcast. De verslaggever zag dat de middenvelder zichzelf niet spaarde, maar zijn ploeggenoten wel door ze niet bij naam te noemen.

“Hij geeft wel duidelijk aan wat er mis is in het elftal”, gaat Gouka verder. Hij stelt dat dit iets ‘unieks’ is bij Feyenoord. “Want bij Feyenoord wordt vaak naar andere oorzaken gezocht. Het voetbal is gewoon te matig, te snel de lange bal en ze komen te veel in de duels. Ze geven te veel ruimtes weg waardoor ze niet te belopen zijn. Valente noemt alles wat er misgaat bij Feyenoord.”

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
TWEFEY

Teruglezen Eredivisie | Hoe Feyenoord niets te vertellen had tegen FC Twente

  • Gisteren, 14:16
  • Gisteren, 14:16
  • 7
Klaassen

Ajax lijdt kostbaar puntverlies na dramatische vertoning in Zwolle

  • Gisteren, 14:09
  • Gisteren, 14:09
  • 7
PEC - Ajax

Teruglezen | Zo hielden PEC Zwolle en Ajax elkaar in evenwicht

  • Gisteren, 14:04
  • Gisteren, 14:04
  • 11
7 2 reacties
Reageren
2 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

0laf
1.135 Reacties
1.252 Dagen lid
5.615 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Met "te snel de lange bal" ben ik het helemaal eens. Opbouwen met Ahmedhodzic lukt zelden. Met St. Juste in zijn plaats zou dat wel kunnen.

boyke
1.202 Reacties
1.058 Dagen lid
6.076 Likes
boyke
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Daar moet die Wellenreuther een voorbeeld aan nemen in plaats van medespelers de schuld geven of erop kankeren terwijl hij de slechtste schakel in het spel is. Blunder op blunder en een onzekere factor achterin. Het bestuur heeft hem wat beloofd daarom moest Bijlow weg die nu de sterren van de hemel speelyt. Goed beleid daar.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

0laf
1.135 Reacties
1.252 Dagen lid
5.615 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Met "te snel de lange bal" ben ik het helemaal eens. Opbouwen met Ahmedhodzic lukt zelden. Met St. Juste in zijn plaats zou dat wel kunnen.

boyke
1.202 Reacties
1.058 Dagen lid
6.076 Likes
boyke
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Daar moet die Wellenreuther een voorbeeld aan nemen in plaats van medespelers de schuld geven of erop kankeren terwijl hij de slechtste schakel in het spel is. Blunder op blunder en een onzekere factor achterin. Het bestuur heeft hem wat beloofd daarom moest Bijlow weg die nu de sterren van de hemel speelyt. Goed beleid daar.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Twente - Feyenoord

FC Twente
2 - 0
Feyenoord
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Luciano Valente

Luciano Valente
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (4 okt. 2003)
Positie: M (L), VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
23
1
2024/2025
Groningen
32
2
2023/2024
Groningen
34
7
2022/2023
Groningen
20
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
25
43
65
2
Feyenoord
25
20
48
3
Ajax
25
16
44
4
NEC
25
18
43
5
Twente
25
15
41

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws