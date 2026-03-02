Mikos Gouka is onder de indruk van de harde analyse van na afloop van de nederlaag van Feyenoord op bezoek bij FC Twente (2-0). De clubwatcher van het Algemeen Dagblad zag dat de zomeraanwinst het geen probleem vond om de hand in eigen boezem te steken, iets wat er bij Feyenoord regelmatig aan ontbeert.

Feyenoord beleefde zondag een kansloze middag op bezoek bij FC Twente. In Enschede gingen de Rotterdammers met 2-0 onderuit door doelpunten van Krystian Hlynsson en Sondre Ørjasæter. De ploeg van Robin van Persie maakte op geen enkel moment aanspraak op een resultaat.

Waar de trainer in zijn antwoorden na de wedstrijd soms onnavolgbaar was, verzorgde Valente wel een messcherpe analyse. “We kwamen in een soort flow waarin we met moeizaam spel toch punten begonnen te halen”, liet de spelmaker weten bij ESPN. “Dan krijg je vandaag de eerste echte test en kom je overal tekort. Dat voel je dan wel. Twente was in alles scherper: in de duels, in balbezit en er zat echt een plan achter. Daar konden wij niet op anticiperen en dan word je weggespeeld.” Ook was hij kritisch op zijn eigen spel en gaf hij toe in een moeilijke fase te zitten.

Het interview van Valente kan op lof van Gouka rekenen. “Die jongen speelt een half jaar in De Kuip, maar analyseert echt ijzersterk”, aldus de Feyenoord-volger in de AD Voetbalpodcast. De verslaggever zag dat de middenvelder zichzelf niet spaarde, maar zijn ploeggenoten wel door ze niet bij naam te noemen.

“Hij geeft wel duidelijk aan wat er mis is in het elftal”, gaat Gouka verder. Hij stelt dat dit iets ‘unieks’ is bij Feyenoord. “Want bij Feyenoord wordt vaak naar andere oorzaken gezocht. Het voetbal is gewoon te matig, te snel de lange bal en ze komen te veel in de duels. Ze geven te veel ruimtes weg waardoor ze niet te belopen zijn. Valente noemt alles wat er misgaat bij Feyenoord.”