Wim Kieft heeft zondagmiddag met afgrijzen gekeken naar het spel van Ajax op bezoek bij PEC Zwolle (0-0). De analist stelt bij Studio Voetbal dat de Amsterdammers niet de kwaliteiten hebben om op te bouwen, maar dit wel bleven proberen. Ook haalt Kieft uit naar Fred Grim.

Ajax speelde zondag een bijzonder zwakke wedstrijd op bezoek bij PEC Zwolle en keerde met een doelpuntloos gelijkspel terug naar huis. “Het was zó slecht”, begint Kieft over het duel. “Het gaat er gewoon om dat dit een hele helft een terugkerend ding was: de druk die PEC Zwolle zet en het onvermogen van de Ajax-spelers om daarmee om te gaan.” De oud-spits wijst onder meer naar Maarten Paes. “Die keeper ook, die blijft hem maar inspelen en dat levert iedere keer ellende op. Speel die bal gewoon lang! Want ze kunnen helemaal niet opbouwen bij Ajax, niemand!”, foetert hij.

Kieft vindt dat Grim had moeten ingrijpen toen Ajax maar bleef proberen het voetballend op te lossen. “Ik begrijp ook niet dat er vanaf de kant niet wordt gezegd dat de bal gewoon lang gespeeld moet worden. Als je al niet om PEC heen kan spelen... Gewoon lang spelen!”, herhaalt hij. Ook Youri Regeer kan op kritiek rekenen. “Die blijft zich iedere keer maar aanbieden en die keeper blijft hem maar weer inspelen.”

Grim gaf zelf aan dat hij het probleem voor en tijdens de wedstrijd heeft aangestipt, maar dit sorteerde geen effect. “Je kan van tevoren in de wedstrijdbespreking zeggen: ‘We gaan even kijken hoe ze gaan spelen, misschien zakken ze wel in, dan gaan we opbouwen. Maar op het moment dat ze wel drukzetten, gaan we niet opbouwen en spelen we de bal lang.’ Maar dat gebeurt niet”, gaat Kieft weer verder.

“Het is niet om aan te zien!”, vervolgt hij. De spelers komen volgens Kieft niet alleen voetballend tekort, maar ook op het gebied van inzicht. “Wat gebeurt er in een wedstrijd? Hoe kunnen we onszelf uit de problemen houden, in plaats van dat we onszelf in de problemen spelen?” De 43-voudig international haalt aan dat Ajax de hele week heeft getraind. “Je bereidt je voor op een tegenstander: die kunnen zo spelen, of ze spelen zo. Dan weet je toch dat als na een paar minuten dit gebeurt, je beter dat kan doen? Zo logisch is het wel.”