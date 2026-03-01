LIVE Eredivisie | Basisplaatsen voor Weghorst en Gloukh bij Ajax, ook Klaassen keert terug

Het zondagprogramma in de Eredivisie begint in Overijssel, waar PEC Zwolle het om 12.15 uur opneemt tegen Ajax. De Zwollenaren pakten uit de laatste drie wedstrijden slechts één punt, en kunnen een overwinning goed gebruiken om aan te haken bij de middenmoot. Ajax strijdt ondertussen met Feyenoord en AZ om de tweede plaats - en daarmee een rechtstreeks ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Wie pakt vanmiddag drie belangrijke punten? In dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij PEC Zwolle - Ajax.

LIVE Eredivisie: PEC Zwolle - Ajax Sorteer op: Laatste Oudste 2' - Eerste moment van PEC (0-0) Sutalo haalt een voorzet van Thomas er uit. 0' - De bal rolt (0-0) Ajax trapt af, de wedstrijd is begonnen. Van Der Eijk fluit Sander van der Eijk is de scheidsrechter van dienst vandaag. Poll Ook de elf van PEC Zwolle zijn bekend Drie wijzigingen bij Ajax Fred Grim heeft de opstelling van Ajax bekendgemaakt. Wout Weghorst en Oscar Gloukh krijgen de kans zich te laten zien in de basis, terwijl ook aanvoerder Davy Klaassen terugkeert in het elftal. Daardoor beginnen Sean Steur, Kian Fitz-Jim en Kasper Dolberg op de bank. Paes; Rosa, Sutalo, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Gloukh; Bounida, Weghorst, Godts. Welkom! Goedemorgen en welkom in het liveblog voor de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax.