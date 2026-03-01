Live voetbal 1

LIVE Eredivisie | Basisplaatsen voor Weghorst en Gloukh bij Ajax, ook Klaassen keert terug

PEC - Ajax
Maxim Textor
1 maart 2026, 11:04

Het zondagprogramma in de Eredivisie begint in Overijssel, waar PEC Zwolle het om 12.15 uur opneemt tegen Ajax. De Zwollenaren pakten uit de laatste drie wedstrijden slechts één punt, en kunnen een overwinning goed gebruiken om aan te haken bij de middenmoot. Ajax strijdt ondertussen met Feyenoord en AZ om de tweede plaats - en daarmee een rechtstreeks ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Wie pakt vanmiddag drie belangrijke punten? In dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij PEC Zwolle - Ajax.

LIVE Eredivisie: PEC Zwolle - Ajax

3m geleden

12:20

2' - Eerste moment van PEC (0-0)

Sutalo haalt een voorzet van Thomas er uit.

4m geleden

12:18

0' - De bal rolt (0-0)

Ajax trapt af, de wedstrijd is begonnen.

16m geleden

12:07

Van Der Eijk fluit

Sander van der Eijk is de scheidsrechter van dienst vandaag.

1u geleden

11:18

1u geleden

11:17

Ook de elf van PEC Zwolle zijn bekend

1u geleden

11:03

Drie wijzigingen bij Ajax

Fred Grim heeft de opstelling van Ajax bekendgemaakt. Wout Weghorst en Oscar Gloukh krijgen de kans zich te laten zien in de basis, terwijl ook aanvoerder Davy Klaassen terugkeert in het elftal. Daardoor beginnen Sean Steur, Kian Fitz-Jim en Kasper Dolberg op de bank.

Paes; Rosa, Sutalo, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Gloukh; Bounida, Weghorst, Godts.

1u geleden

11:00

Welkom!

Goedemorgen en welkom in het liveblog voor de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax.

Lees ook:
Liverpool-trainer Arne Slot

Driessen stellig: ‘Cruijff moet proberen Slot naar Ajax te halen’

  • ma 23 februari, 08:17
  • 23 feb. 08:17
  • 15
Dick Schreuder Ajax

Schreuder toch naar Ajax? ‘Dit transferbedrag houdt nooit stand bij de rechter’

  • do 26 februari, 09:48
  • 26 feb. 09:48
  • 8
Feyenoord

Feyenoord ontsnapt in blessuretijd aan blamage tegen tiental Go Ahead

  • zo 15 februari, 14:18
  • 15 feb. 14:18
  • 14
BartVanderVeen24
790 Reacties
1.251 Dagen lid
3.790 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik denk dat Christian Wileart van ESPN voor Ajax is want hij is bij elke wedstrijd van Ajax aanwezig is. Dan kan je toch geen neutraal mensen interviewen

Dhr. Reuring
Erkende gebruiker! Meer info
473 Reacties
1.051 Dagen lid
5.293 Likes
Dhr. Reuring
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nee meneer, Christian Willaert is de Ajax-watcher namens ESPN, zoals ook andere media Ajax-watchers hebben. Die worden allemaal geacht met een kritisch-neutrale blik naar Ajax te kunnen kijken.

CG
3.175 Reacties
950 Dagen lid
13.714 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als zij weer spelen, dan moet winnen van de wedstrijd haalbaar zijn!!

PEC - Ajax

PEC Zwolle
12:15
Ajax
Vandaag om 12:15
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
10
Utrecht
24
5
31
11
Groningen
24
-1
31
12
PEC
24
-16
27
13
Go Ahead
24
-2
26
14
Excelsior
24
-15
26

Complete Stand

