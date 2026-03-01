LIVE Eredivisie | Basisplaatsen voor Weghorst en Gloukh bij Ajax, ook Klaassen keert terug

Het zondagprogramma in de Eredivisie begint in Overijssel, waar PEC Zwolle het om 12.15 uur opneemt tegen Ajax. De Zwollenaren pakten uit de laatste drie wedstrijden slechts één punt, en kunnen een overwinning goed gebruiken om aan te haken bij de middenmoot. Ajax strijdt ondertussen met Feyenoord en AZ om de tweede plaats - en daarmee een rechtstreeks ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Wie pakt vanmiddag drie belangrijke punten? In dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij PEC Zwolle - Ajax.
Nee meneer, Christian Willaert is de Ajax-watcher namens ESPN, zoals ook andere media Ajax-watchers hebben. Die worden allemaal geacht met een kritisch-neutrale blik naar Ajax te kunnen kijken.
