Kraay lyrisch over Ouazane en geniet van Jong Ajax-debuut Da Silva

Hans Kraay junior
Foto: © ESPN
1 maart 2026, 11:41

Hans Kraay junior heeft zich bij Goedemorgen Eredivisie lyrisch uitgelaten over Abdellah Ouazane. De zeventienjarige middenvelder leek afgelopen zomer op weg naar Real Madrid, maar bleef uiteindelijk toch bij Ajax. Ook Paulo Da Silva, die scoorde bij zijn debuut voor Jong Ajax, kan op complimenten van Kraay rekenen.

Jong Ajax wist vrijdag op De Toekomst met ruime cijfers te winnen van Helmond Sport (5-1). Kraay heeft tijdens dat duel enorm genoten van Ouazane. “Dit vind ik zo’n ongelofelijk groot talent”, zegt de analist, terwijl enkele goede acties van de middenvelder worden laten zien. “Hij verovert de bal, heeft er een stuk of zeventien om zich heen en gaat er doorheen, erlangs en houdt overzicht”, voorziet Kraay de beelden van commentaar.

Ouazane speelde vrijdag op 8 bij Jong Ajax, maar is volgens de oud-voetballer eigenlijk een 10. “Alles aan deze jongen is mooi. Er komt dus wel wat aan bij Jong Ajax”, aldus Kraay, die aanhaalt dat de Marokkaan afgelopen zomer niet door de keuring kwam bij Real Madrid.

Ajax haalde afgelopen transferperiode Da Silva op bij NEC en hij debuteerde vrijdag met een doelpunt voor Jong Ajax. Kraay heeft vooral genoten van het uitbundige juichen daarna. “Juichen zoals ik ze zelden heb zien juichen. Paulo Da Silva mocht van Garcia een paar minuten meedoen. Het is niet de moeilijkste goal, maar hij juicht alsof hij de winnende heeft gemaakt in de 119e minuut in de Champions League”, geeft Kraay aan.

Ook na de wedstrijd was Da Silva enthousiast in het bedanken van de supporters. “Dit zijn geen vrienden van hem. Onze Lieve Heer wordt bedankt. Het is nog niet afgelopen. Hij maakt zo een rondje en gaat alle supporters af, even op de trommel slaan alsof hij er vijf heeft gemaakt”, aldus Kraay. “Het maakt mij niet uit. Ik kan er ongelofelijk van genieten.” De analist vindt het prima dat Da Silva na afloop blij was. “Doe lekker wat je wil doen, wees blij. Dit soort leuke jongens, daar kan ik wel van genieten.”

