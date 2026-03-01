Live voetbal 1

Schreuder reageert gepikeerd op vraag over Ajax

Dick Schreuder van NEC
Foto: © ESPN
1 reactie
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
1 maart 2026, 10:49

Dick Schreuder is zaterdagavond bij ESPN naar zijn mening gevraagd over alle geruchten rondom hemzelf en Ajax. De trainer van NEC reageerde daar gepikeerd op en liet weten dat het ‘helemaal niet relevant’ is.

Schreuder werd de afgelopen periode veelvuldig in verband gebracht met een stap naar Ajax, waar Jordi Cruijff komende zomer een nieuwe trainer zal moeten aanstellen. De oefenmeester van NEC zou in Nijmegen een afkoopsom van liefst tien miljoen euro in zijn contract hebben staan en de technisch directeur van Ajax heeft hem ook nog niet gepolst voor een eventuele overstap. Afgelopen week liet de trainer nog weten ‘niet zoveel met Ajax’ te hebben.

Artikel gaat verder onder video

Zaterdagavond wist NEC voor de vierde keer op rij niet te winnen, toen Fortuna Sittard met 2-3 zegevierde in Nijmegen. Na afloop van de wedstrijd wordt Schreuder door ESPN-verslaggeefster Merel van Dongen gevraagd naar de geruchten over Ajax. “Ik wil niet per se vragen of daar iets speelt, maar ik wil wel van jou weten hoe het is als er een soort storm in een glas water ontstaat, terwijl het helemaal niet zo groot is als het lijkt.”

“Ik ben daar totaal niet mee bezig”, antwoordt een gepikeerde Schreuder. “En het is ook helemaal niet relevant.” De oefenmeester benadrukt dat hij zich enkel met NEC bezig wil houden. “Dat gaat mijns inziens goed en vandaag iets minder.” Vindt Schreuder de geruchten ook niet een beetje irritant? “Nee, want ik probeer niet zo heel veel te lezen. Dus dat komt wel goed”, besluit hij.

➡️ Meer NEC nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Iván Márquez NEC Fortuna Sittard

Ronald Waterreus kwaad om juichen van Fortuna Sittard-speler Iván Márquez

  • Gisteren, 22:33
  • Gisteren, 22:33
  • 6
Liverpool-trainer Arne Slot

Driessen stellig: ‘Cruijff moet proberen Slot naar Ajax te halen’

  • ma 23 februari, 08:17
  • 23 feb. 08:17
  • 15
Dick Schreuder Ajax

Schreuder toch naar Ajax? ‘Dit transferbedrag houdt nooit stand bij de rechter’

  • do 26 februari, 09:48
  • 26 feb. 09:48
  • 8
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.175 Reacties
950 Dagen lid
13.714 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Tsja, dat is de andere kant van de medaille!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.175 Reacties
950 Dagen lid
13.714 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Tsja, dat is de andere kant van de medaille!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Dick Schreuder

Dick Schreuder
N.E.C.
Team: NEC
Functie: Coach
Leeftijd: 54 jaar (2 aug. 1971)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
24
22
48
3
Ajax
24
16
43
4
NEC
25
18
43
5
AZ
24
4
39
6
Twente
24
13
38

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws