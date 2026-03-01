Schreuder reageert gepikeerd op vraag over Ajax

Dick Schreuder is zaterdagavond bij ESPN naar zijn mening gevraagd over alle geruchten rondom hemzelf en Ajax. De trainer van NEC reageerde daar gepikeerd op en liet weten dat het ‘helemaal niet relevant’ is.
Schreuder werd de afgelopen periode veelvuldig in verband gebracht met een stap naar Ajax, waar Jordi Cruijff komende zomer een nieuwe trainer zal moeten aanstellen. De oefenmeester van NEC zou in Nijmegen een afkoopsom van liefst tien miljoen euro in zijn contract hebben staan en de technisch directeur van Ajax heeft hem ook nog niet gepolst voor een eventuele overstap. Afgelopen week liet de trainer nog weten ‘niet zoveel met Ajax’ te hebben.
Zaterdagavond wist NEC voor de vierde keer op rij niet te winnen, toen Fortuna Sittard met 2-3 zegevierde in Nijmegen. Na afloop van de wedstrijd wordt Schreuder door ESPN-verslaggeefster Merel van Dongen gevraagd naar de geruchten over Ajax. “Ik wil niet per se vragen of daar iets speelt, maar ik wil wel van jou weten hoe het is als er een soort storm in een glas water ontstaat, terwijl het helemaal niet zo groot is als het lijkt.”
“Ik ben daar totaal niet mee bezig”, antwoordt een gepikeerde Schreuder. “En het is ook helemaal niet relevant.” De oefenmeester benadrukt dat hij zich enkel met NEC bezig wil houden. “Dat gaat mijns inziens goed en vandaag iets minder.” Vindt Schreuder de geruchten ook niet een beetje irritant? “Nee, want ik probeer niet zo heel veel te lezen. Dus dat komt wel goed”, besluit hij.
