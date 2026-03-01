Gianni Zuiverloon zou graag zien dat iedere profvoetballer een beroep kan doen op een mental coach of psycholoog, zo geeft hij aan in Goedemorgen Eredivisie. De oud-verdediger stelt dat het ‘kapitaalvernietiging’ is als clubs zich niet om de mentale gezondheid van spelers bekommeren.

Dit weekend staan alle clubs in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie stil bij het taboe rond mentale gezondheid. De actie ‘Samen Voor Kwetsbaarheid’ wordt in alle stadions getoond om het thema zichtbaar te maken. Maandag verschijnt er een documentaire van (oud-)profvoetballers genaamd Echte Mannen Huilen Niet over het onderwerp. Zuiverloon is een van de initiatiefnemers van de campagne.

In Goedemorgen Eredivisie wordt het taboe rond mentale problemen in de voetballerij uitvoerig besproken. Fred Rutten laat weten altijd te proberen om met ‘huis, tuin en keuken’-technieken de mentale gezondheid van zijn spelers te ondersteunen. “Je gaat je erin verdiepen hoe je dat kunt doen, veel lezen. Maar op een gegeven moment komt er een punt dat je het niet meer kan. Dan bespreek je het met de speler en ga je extern hulp inroepen”, laat de kersverse bondscoach van Curaçao weten.

Zuiverloon sluit zich daar volledig bij aan. “Ik vind ook dat elke club of elke speler een psycholoog of mental coach verdient”, stelt hij. “Ik vind het zelfs bijna kapitaalvernietiging. Als je als club een speler haalt, wil je dat hij het hoogst haalbare haalt en het beste presteert. Dat is niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal. Als het in het koppie niet lekker zit, komt het er op het veld niet uit. Elke club moet daarom echt wel een mental coach of psycholoog erbij halen.”