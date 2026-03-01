Live voetbal 1

Zuiverloon wil mental coach bij iedere club: ‘Het is bijna kapitaalvernietiging’

Gianni Zuiverloon
Foto: © ESPN
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
1 maart 2026, 11:24

Gianni Zuiverloon zou graag zien dat iedere profvoetballer een beroep kan doen op een mental coach of psycholoog, zo geeft hij aan in Goedemorgen Eredivisie. De oud-verdediger stelt dat het ‘kapitaalvernietiging’ is als clubs zich niet om de mentale gezondheid van spelers bekommeren.

Dit weekend staan alle clubs in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie stil bij het taboe rond mentale gezondheid. De actie ‘Samen Voor Kwetsbaarheid’ wordt in alle stadions getoond om het thema zichtbaar te maken. Maandag verschijnt er een documentaire van (oud-)profvoetballers genaamd Echte Mannen Huilen Niet over het onderwerp. Zuiverloon is een van de initiatiefnemers van de campagne.

Artikel gaat verder onder video

In Goedemorgen Eredivisie wordt het taboe rond mentale problemen in de voetballerij uitvoerig besproken. Fred Rutten laat weten altijd te proberen om met ‘huis, tuin en keuken’-technieken de mentale gezondheid van zijn spelers te ondersteunen. “Je gaat je erin verdiepen hoe je dat kunt doen, veel lezen. Maar op een gegeven moment komt er een punt dat je het niet meer kan. Dan bespreek je het met de speler en ga je extern hulp inroepen”, laat de kersverse bondscoach van Curaçao weten.

Zuiverloon sluit zich daar volledig bij aan. “Ik vind ook dat elke club of elke speler een psycholoog of mental coach verdient”, stelt hij. “Ik vind het zelfs bijna kapitaalvernietiging. Als je als club een speler haalt, wil je dat hij het hoogst haalbare haalt en het beste presteert. Dat is niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal. Als het in het koppie niet lekker zit, komt het er op het veld niet uit. Elke club moet daarom echt wel een mental coach of psycholoog erbij halen.”

➡️ Meer voetbalnieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord

Feyenoord ontsnapt in blessuretijd aan blamage tegen tiental Go Ahead

  • zo 15 februari, 14:18
  • 15 feb. 14:18
  • 14
Telstar-spelers vieren de 1-0 van Ritmeester van de Kamp tegen NAC Breda

Telstar boekt ruime zege in degradatiekraker tegen NAC Breda

  • vr 27 februari, 21:59
  • 27 feb. 21:59
  • 1
Tristan Gooijer en Mika Godts

Tristan Gooijer wacht speciaal duel tegen Ajax: 'Maar ik volg ze niet echt'

  • vr 27 februari, 17:00
  • 27 feb. 17:00
  • 2
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

G. Zuiverloon

G. Zuiverloon
Leeftijd: 39 jaar (30 dec. 1986)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
25
43
65
2
Feyenoord
24
22
48
3
Ajax
24
16
43
4
NEC
25
18
43
5
AZ
24
4
39

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws