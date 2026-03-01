Dick Advocaat heeft zelf voorgesteld om Fred Rutten zijn opvolger te maken bij Curaçao, zo laat laatstgenoemde weten bij Goedemorgen Eredivisie. De kersverse bondscoach van de WK-deelnemer was voor de komst van Advocaat ook al in beeld, maar kon toen wegens medische redenen niet instappen. Destijds droeg Rutten Advocaat voor.

Maandag werd bekend dat Advocaat per direct stopte als bondscoach van Curaçao. De dochter van de 78-jarige trainer kampt met gezondheidsproblemen. “Ik heb altijd gezegd dat familie boven voetbal gaat. Dit is dus een vanzelfsprekende beslissing. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat ik Curaçao, de mensen daar en mijn collega’s heel erg ga missen”, liet Advocaat weten in een statement. De voetbalbond van Curaçao maakte bekend dat Rutten op het WK de leiding zou hebben over de nationale ploeg.

Rutten is zondagochtend te gast in Goedemorgen Eredivisie, waar hem wordt gevraagd of het klopt dat Advocaat hem heeft benaderd voor de klus. De bondscoach reageert daar bevestigend op. “De voorzitter van de bond heeft Dick gevraagd: wat zou een ideale kandidaat kunnen zijn? Toen heeft hij mij naar voren geschoven”, aldus de oud-trainer van onder meer PSV en Feyenoord, die aangeeft ‘vereerd’ te zijn dat Advocaat aan hem dacht.

In november werd duidelijk dat Rutten ook al een van de opties was voor Curaçao voordat Advocaat werd aangesteld, maar destijds zei hij in overleg met zijn vrouw af. “Het was om medische redenen”, licht de trainer toe. “Daar kan en wil ik niet op ingaan. Dat heb ik overlegd met de dokter en die gaf aan: moet je niet doen, Fred.” Nadat Rutten had besloten om niet in zee te gaan met Curaçao, heeft hij aangegeven dat de bond een poging moest wagen bij Advocaat.

Rutten vervolgt koers van Advocaat

Rutten heeft na zijn aanstelling contact gehad met Advocaat. “Dit is wel zijn kindje en het doet hem ook zeer”, laat de bondscoach weten. “Ik heb een ochtend met hem gezeten en heb ik alle ins en outs met hem besproken. We gaan de route volgen zoals Dick die heeft ingezet”, maakt Rutten duidelijk. “Het zou heel raar zijn als er een nieuwe coach komt die alles overboord gooit. Daar heb je geen tijd voor en ik denk dat het ook niet slim is.”