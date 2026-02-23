Curaçao-aanvoerder heeft laten weten Dick Advocaat enorm dankbaar te zijn voor zijn periode als bondscoach. De trainer maakte vandaag bekend per direct te stoppen bij de nationale ploeg. Volgens de middenvelder heeft Advocaat het land definitief op de kaart gezet, maar dwingt de gezondheidssituatie van zijn dochter hem nu tot een vertrek. In de spelersgroep wordt de trainer, die Curaçao naar een historische kwalificatie voor het wereldkampioenschap leidde, gezien als een ware vaderfiguur.

Op Instagram nam Bacuna uitgebreid de tijd om de vertrekkende coach te bedanken voor de afgelopen periode. "Coach Dick, wij zijn enorm dankbaar voor alles wat u voor Curaçao heeft gedaan. U heeft ons op de kaart gezet en ons laten geloven in onszelf", zo schrijft de aanvoerder van de nationale ploeg.

Onder Advocaat beleefde Curaçao een ongekende opmars, die werd bekroond met een ticket voor het hoofdtoernooi. "U heeft geschiedenis geschreven met Curaçao", vervolgt Bacuna zijn eerbetoon. "De kwalificatie is het resultaat van visie, discipline en geloof."

Naast de sportieve dankbetuigingen is er bij de selectie vooral veel medeleven voor de privésituatie van de trainer. "Familie gaat altijd voor, en wij wensen u en uw familie veel kracht in deze periode. Wij zullen blijven strijden met dezelfde mentaliteit die u ons heeft meegegeven. Dank u Coach. Wij zijn trots op u", aldus de hartverwarmende woorden van Bacuna.