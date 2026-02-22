De frustratie was zaterdagavond merkbaar bij , tijdens het duel tussen PSV en sc Heerenveen. Vlak voor rust wilde de Kroaat het spel rap hervatten, maar tot zijn irritatie kreeg hij de bal niet van een ballenjongen. Perisic sprak hem daar later op aan.

In de 45ste minuut van de wedstrijd kreeg PSV een ingooi. Perisic maande de ballenjongen om de bal snel toe te gooien. Dat mag sinds dit seizoen echter niet meer: nieuwe KNVB-regels schrijven voor dat spelers bij inworpen en corners zélf de bal moeten ophalen. Langs de lijn liggen ballen klaar op pionnen. Ondanks de vertraging resulteerde de ingooi uiteindelijk wel in de 1-1 van Perisic.

Toen scheidsrechter Rob Dieperink even daarna voor de rust floot, sprak Perisic de ballenjongen vermanend toe. Nota bene Heerenveen-trainer Robin Veldman zag zich genoodzaakt om de routinier van PSV tot bedaren te brengen. Hij legde een arm om hem heen, terwijl ze samen richting de catacomben liepen.

Bosz keurt gedrag af

Na afloop werd Peter Bosz gevraagd naar de frustratie bij Perisic. "Ik denk dat hij gelijk heeft over de eerste helft. Hij zal zich ongetwijfeld ook geërgerd hebben in de eerste helft, maar dat moet hij niet afreageren op de ballenjongen", zei de trainer tegenover Sportnieuws.nl.

Tegelijkertijd benadrukte hij het winnaarskarakter van zijn aanvaller. "Ivan is een winnaar, dat zag je ook toen hij de bal met een sliding terug won in de tweede helft. Dat is precies de Perisic zoals ik hem ken en wil zien. Het is ook wel typerend dat hij de gelijkmaker maakte, dat was een heel belangrijke goal."

Na rust zocht Perisic alsnog toenadering tot de jongen in kwestie. Met een knuffel en excuses werd de lucht geklaard.