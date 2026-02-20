Óscar García heeft zijn eerste overwinning als trainer van Jong Ajax te pakken. Nadat de door Jordi Cruijff aangestelde oefenmeester zijn debuut nipt verloor tegen SC Cambuur, werd er in zijn tweede duel wél gewonnen. In en tegen FC Dordrecht boekte de Spanjaard een knappe zege.

Tien dagen geleden werd García plotseling aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van Jong Ajax. Over die aanstelling was het nodige te doen, omdat Cruijff direct zijn hand liet zien als nieuwe technisch directeur. Willem Weijs en zijn andere stafleden werden tot hun eigen verbazing ontslagen, waarna García vrij snel daarna werd gepresenteerd als opvolger.

De Spanjaard debuteerde afgelopen maandag met een thuiswedstrijd tegen titelfavoriet Cambuur. De jonge Amsterdammers kwamen in de 84ste minuut op gelijke hoogte, maar kregen vier minuten later alsnog een tegentreffer te verwerken via Ismaël Baouf. Zo kreeg García direct een nederlaag te verwerken bij zijn debuut.

In zijn tweede duel voor hekkensluiter Jong Ajax boekte García wél een zege. Op bezoek bij FC Dordrecht, de koploper van de derde periode, werd met 0-1 gewonnen. Middenvelder Skye Vink, de zoon van ESPN-analist en oud-voetballer Marciano Vink, werd in de 78ste minuut de matchwinner. Daarmee is het eerste succesje van García en Cruijff een feit.