Lionel Messi stapt vlak voor WK geblesseerd uit

25 mei 2026, 09:37
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Lionel Messi (38) is geblesseerd uitgevallen bij zijn club Inter Miami, wat direct voor zorgen zorgt rondom de voorbereiding van de Argentijnse nationale ploeg op het naderende WK. De aanvoerder greep naar zijn linkerhamstring en moest het duel voortijdig staken. Met het WK dat over achttien dagen begint, is de fysieke gesteldheid van de superster een vraagteken voor bondscoach Lionel Scaloni.

De Argentijn was tot zijn uitvallen bezig aan een sterke wedstrijd tegen Philadelphia Union, dat zondag met 6-4 werd verslagen. Messi leverde twee assists af, maar in de 73ste minuut ging het mis bij het nemen van een vrije trap. De aanvaller greep direct naar de achterkant van zijn linkerbovenbeen en werd vervolgens gewisseld. Hoewel hij zonder hulp het veld kon verlaten, begaf hij zich direct naar de kleedkamer voor een medische behandeling.

Onduidelijkheid over ernst van kwetsuur

Een officiële diagnose vanuit de medische staf van Inter Miami of de Argentijnse voetbalbond laat momenteel nog op zich wachten. Rondom de Amerikaanse club klinken wel geluiden dat de wissel deels uit voorzorg was, om te voorkomen dat de klachten zouden verergeren vlak voor zijn vertrek naar de nationale ploeg.

Voor Argentinië tikt de klok inmiddels door, aangezien de regerend wereldkampioen tussen 28 en 30 mei de definitieve 26-koppige selectie bekend moet maken. Messi wordt op 1 juni in Kansas City verwacht om aan te sluiten bij het trainingskamp. Daar speelt de ploeg nog oefeninterlands tegen Honduras op 6 juni en IJsland op 9 juni. De eerste groepswedstrijd op het eindtoernooi staat gepland voor 16 juni, wanneer de Zuid-Amerikanen het in het Arrowhead Stadium opnemen tegen Algerije. Naast de zorgen om Messi kampt ook doelman Emiliano Martínez met een lichte blessure aan een gebroken vinger, al is de verwachting dat hij op tijd fit is voor het openingsduel.

Speelschema Argentinië Groep J (WK 2026)

Datum

Tijd (NL)

Wedstrijd

Stadion / Stad

17 juni 2026

03:00

Argentinië - Algerije

Arrowhead Stadium, Kansas City

22 juni 2026

19:00

Argentinië - Oostenrijk

AT&T Stadium, Arlington

28 juni 2026

04:00

Jordanië - Argentinië

AT&T Stadium, Arlington

Lionel Messi

Team: Inter Miami
Leeftijd: 38 jaar (24 jun. 1987)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Inter Miami
34
35
2024
Inter Miami
22
21
2023
Inter Miami
6
1
2022/2023
Paris SG
32
16

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep J
GS
DS
PT
1
Argentinië
0
0
0
2
Algerije
0
0
0
3
Oostenrijk
0
0
0
4
Jordanië
0
0
0

