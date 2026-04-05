'Ronaldo en Messi ontvangen miljoenenbedragen van LEGO per Instagram-post'

LEGO heeft een grote nieuwe reclame gemaakt voor het WK voetbal van 2026. In de video met de naam 'Everyone wants a piece' zie je vier wereldberoemde voetballers samen: , , en . Ze bouwen in de reclame samen de wereldbeker van LEGO-steentjes. Het ziet er gezellig uit, maar achter de schermen gaat het om enorm veel geld.

Een fortuin per bericht

De voetballers verdienen namelijk goud geld met hun sociale media. Volgens cijfers van Forbes kost één enkel berichtje op hun Instagram-pagina een vermogen. Cristiano Ronaldo staat bovenaan en krijgt ongeveer 3 miljoen euro per post. Messi volgt met 2,25 miljoen euro. Ook de jongere sterren cashen flink: Mbappé krijgt zo’n 740.000 euro en Vinícius Jr. ongeveer 280.000 euro. In totaal heeft LEGO alleen al voor de promotie op hun eigen kanalen zo’n zes miljoen euro neergelegd.

Trots op mijn eigen poppetje

Vanaf mei kunnen fans speciale LEGO-sets van hun idolen kopen. Er zijn grote actiefiguren van de spelers verkrijgbaar voor ongeveer 79 euro en voor de echte liefhebbers is er zelfs een 3D-kunstwerk van Messi voor aan de muur van 179 euro.

Op de officiële website van LEGO laten de spelers zelf weten hoe enthousiast ze zijn over de campagne. Cristiano Ronaldo laat weten dat hij het een unieke ervaring vindt: "Het gebeurt niet elke dag dat je wordt getransformeerd in een LEGO-set! Ik ben ongelooflijk vereerd om deel uit te maken van deze nieuwe line-up van LEGO Editions." Ook Kylian Mbappé is trots en hoopt met zijn eigen set jongeren te inspireren: "Voetbal heeft me geleerd om groots te dromen en constant mijn grenzen te verleggen. Deze LEGO-set vertelt een deel van mijn verhaal. Als het jongeren kan inspireren om in hun ambities te geloven en hun eigen pad te bouwen, dan is dat een echte overwinning." Lionel Messi ziet vooral de vergelijking tussen de sport en het speelgoed: "Net als bij voetbal draait spelen met LEGO om bouwen en herbouwen, nieuwe dingen proberen en leren van fouten." Voor Vini Jr. staat de creativiteit centraal: “Voetbal draait om passie en creativiteit, en het is echt spannend om mijn stijl vastgelegd te zien in LEGO-stenen.”