Kraay openhartig over vertrek bij VI: ‘Heeft me veel pijn gedaan’

Hans Kraay junior heeft in de talkshow Eva teruggeblikt op zijn vertrek bij Vandaag Inside, wat in het verleden puur om voetbal draaide. In 2021 liet hij het programma na jaren achter zich. Dit was heel pijnlijk voor Kraay, zo maakt hij duidelijk.

Kraay was jarenlang een vast gezicht in de voetbaltalkshow van Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp. In 2021 maakte VI echter de overstap van voetbaltalkshow naar algemene talkshow, wat het einde betekende voor gasten als Kraay en Jan Boskamp. “Jij zegt: ‘Ik was er prima mee’, maar Johan zegt dat jij er zo boos over was dat je tegen hem hebt staan gillen”, leidt Eva Jinek het onderwerp in, waarna Kraay mag aangeven wie meer de waarheid spreekt. “Ik denk dat Johan het meeste gelijk heeft”, geeft de analist lachend toe. “Maar ik heb niet staan gillen”, voegt hij eraan toe.

“Ik heb er vijftien jaar gezeten met ontzettend veel plezier”, gaat Kraay verder, waarna hij met een groot compliment komt richting Wilfred Genee. “Hij is zo slim. Als René grappig was, en dat is hij heel vaak, zag je Wilfred naar achteren leunen en denken: ‘Kijkcijfers, kijkcijfers’. Als René dan klaar was, wilde hij een ruzietje uitlokken tussen Johan en mij; dat lukte ook best wel aardig. Maar als dat niet lukte, stelde hij mij vlak voor de reclame een tactische vraag.” Vaak moest het programma dan midden in het antwoord van Kraay schakelen naar het reclameblok. “Dan wist hij dat ik ging roepen: ‘Paardenlul’. Dat vond hij zo heerlijk.” De analist van ESPN geeft aan dat de beelden van het gooien met zijn jasje toen hij trainer bij FC Lienden was wel erg vaak voorbijkwamen.

“Het was allemaal leuk, totdat Vandaag Inside op de planning stond”, vervolgt de oud-voetballer. “Johan, toch wel de baas van het programma, zei: ‘We gaan het doen zonder Jan Boskamp en zonder Hansie’. Dat heeft me best wel heel veel pijn gedaan”, geeft Kraay toe. “Aan de andere kant is het hun goed recht, want ze wilden ook politiek behandelen.”

Toen Van der Gijp vanaf begin 2025 nog maar vier dagen in de week zou werken, werd Kraay door de oud-buitenspeler en door Genee gebeld. “Of ik terug wilde komen. Dat vond ik heel chic en ze zeiden ook dat Johan wilde dat ik terugkwam op de woensdagavond. Eigenlijk had ik het moeten doen, maar ik heb gezegd: ‘Ik vind het heel lief van jullie. Ik voel me vereerd. Zeg tegen Johan dat ik het heel erg waardeer, maar mijn leven is nu zo mooi bij ESPN.’ Dus ik heb het niet gedaan.”