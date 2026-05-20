Pep Guardiola toont zich een sportief verliezer

20 mei 2026, 08:04
Josep Guardiola
Foto: © Imago
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Pep Guardiola heeft zich dinsdagavond sportief opgesteld nadat Manchester City de Engelse landstitel aan Arsenal moest laten. De Spaanse trainer heeft de Londenaren gefeliciteerd en stelt dat de ploeg van Mikel Arteta de titel verdient.

Manchester City kon dinsdag de beslissing in de Engelse titelstrijd uitstellen tot de laatste speelronde. De ploeg van Guardiola ging op bezoek bij Bournemouth en zou bij een overwinning weer op twee punten van Arsenal komen. In het Vitality Stadium kwam de ploeg van Guardiola echter zo’n vijf minuten voor rust op achterstand na een goal van Junior Kroupi. In de blessuretijd van de tweede helft zorgde Erling Haaland nog wel voor de gelijkmaker, maar die kwam te laat. Daardoor is Arsenal zeker van de eerste landstitel sinds 2004.

Op zijn persconferentie na afloop van de wedstrijd besluit Guardiola zich sportief op te stellen richting de titelrivaal uit Londen. “Ik wil Arsenal, Mikel, de staf, de spelers en alle fans feliciteren met deze Premier League-zege. Jullie verdienen het”, aldus de Spaanse oefenmeester, die volgens de Engelse media bezig is aan zijn laatste seizoen in Manchester.

Guardiola werd op zijn persconferentie ook geconfronteerd met deze geruchten, maar weigerde te bevestigen of dit waar is. “De eerste persoon met wie ik moet spreken, is de voorzitter”, aldus de trainer. “We beslissen als het seizoen is afgelopen. We gaan samen zitten en praten en daarna nemen we een beslissing.”

Pep Guardiola

Pep Guardiola
Manchester City
Team: Man City
Functie: Coach
Leeftijd: 55 jaar (18 jan. 1971)

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Arsenal
37
43
82
2
Man City
37
43
78
3
Man Utd
37
16
68
4
Aston Villa
37
6
62
5
Liverpool
37
10
59

