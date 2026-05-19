Chelsea overweegt juridische stappen tegen Manchester City

19 mei 2026, 17:01
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Chelsea overweegt juridische stappen tegen Manchester City in aanloop naar de naderende overstap van Enzo Maresca, dat meldt The Telegraph. De Italiaan geldt in Engeland als de belangrijkste kandidaat om Pep Guardiola op te volgen in het Etihad Stadium. Zodra de laatste details zijn afgerond, ligt er naar verluidt een driejarig contract klaar in Manchester.

De Londense club is het niet eens met de gang van zaken. Binnen Chelsea leeft het gevoel dat City al contact had met Maresca terwijl hij nog werkzaam was op Stamford Bridge. De club wil daarom eerst duidelijkheid én een financiële vergoeding voordat de overstap definitief wordt afgerond. Daarnaast zou Chelsea overwegen om interne informatie naar buiten te brengen over het vertrek van de trainer in januari en de periode die daaraan voorafging. In Londen wordt er niet uitgesloten dat er destijds al gesprekken liepen met zijn oude club.

Hoewel er nooit officieel uitleg is gegeven over het vroege vertrek van Maresca, heerst bij Chelsea het gevoel dat de onrust destijds een directe impact heeft gehad op de prestaties. De ploeg begon sterk aan het seizoen en stond zelfs enige tijd in de top van de Premier League, maar viel daarna ver terug door een reeks tegenvallende resultaten. Inmiddels is de club afgezakt naar het midden van de ranglijst en lijkt Europees voetbal ver weg. Afgelopen weekend kwam daar nog een klap bovenop met de verloren FA Cup-finale tegen Manchester City.

Voor City komt de juridische dreiging op een ongemakkelijk moment in een spannende slotfase van het seizoen. De ploeg speelt dinsdag een cruciale wedstrijd tegen Bournemouth in de titelrace met Arsenal. Ondertussen is achter de schermen de opvolging van Guardiola in volle gang. De Spanjaard heeft zijn spelersgroep al geïnformeerd dat hij na tien jaar vertrekt, waarna Maresca als topkandidaat naar voren is geschoven als mogelijke opvolger.

Enzo Maresca

Enzo Maresca
Functie: Coach
Leeftijd: 46 jaar (10 feb. 1980)

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
8
Brentford
37
3
52
9
Sunderland
37
-7
51
10
Chelsea
36
6
49
11
Newcastle
37
0
49
12
Everton
37
-2
49

