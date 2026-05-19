Belgische club toont interesse in Carl Hoefkens, toekomst bij NAC onzeker

19 mei 2026, 16:31
NAC Breda-trainer Carl Hoefkens
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Carl Hoefkens geldt als de absolute topkandidaat om de nieuwe hoofdtrainer van OH Leuven te worden, dat melden ingewijden aan Voetbal International. De trainer staat momenteel nog aan het roer bij NAC Breda, maar zijn positie in het Rat Verlegh Stadion staat zwaar onder druk na de recente degradatie uit de Eredivisie. Hoewel een langer verblijf in Breda niet is uitgesloten, heeft de Belgische club de beste papieren om de trainer over te nemen.

Onder leiding van Hoefkens eindigde NAC dit seizoen op de zeventiende plaats, wat directe afdaling naar de Keuken Kampioen Divisie betekende. Dinsdag gaat de coach in gesprek met de clubleiding om zijn toekomst te bespreken en het teleurstellende voetbaljaar te evalueren. Hoewel de spelersgroep grotendeels achter hem staat, wordt de trainer van bovenaf afgerekend op de tegenvallende resultaten en het gebrek aan een duidelijke spelidentiteit. De Belg beschikt bij de degradant nog over een doorlopend contract tot medio volgend jaar.

Bij OH Leuven staat momenteel Felice Mazzù nog onder contract als eindverantwoordelijke, maar achter de schermen zoekt de leiding intensief naar een opvolger voor volgend seizoen. De club probeerde Hoefkens vorig jaar ook al los te weken bij NAC en hoopt nu wel succes te boeken. Naast de interesse uit Leuven wordt ook SK Beveren genoemd als mogelijke nieuwe werkgever. Zelf geeft Hoekens aan dat hij nog geen enkel besluit heeft genomen over een eventuele overstap. De tacticus wil eerst de plannen van de Bredase clubleiding voor het komende seizoen in de Keuken Kampioen Divisie aanhoren.

Ondertussen is de eerste uittocht bij de technische staf van NAC al een feit. Terwijl de club nog geen officiële verklaringen heeft gepubliceerd over de interesse in Hoefkens, kondigde keeperstrainer Gábor Babos via sociale media zijn vertrek aan. Ook clubiconen Tomasz Kaczmarek en Matthew Amoah hebben besloten om het zinkende schip te verlaten. Daarmee vinden er in aanloop naar het nieuwe seizoen al concrete wijzigingen plaats in de technische organisatie van de Bredanaars.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Carl Hoefkens

Carl Hoefkens
NAC Breda
Team: NAC
Functie: Coach
Leeftijd: 47 jaar (5 okt. 1978)

Stand Pro League 2025/2026

Pro League
GS
DS
PT
1
Club Brugge
38
41
53
2
R. Union SG
38
35
49
3
Sint-Truiden
38
14
40
4
Anderlecht
38
-1
30
5
Gent
38
1
28

