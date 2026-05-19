sluit een zomers vertrek bij AZ niet uit. De 21-jarige verdediger was maandagavond te gast in het praatprogramma Rondo op Ziggo Sport en sprak daar openlijk over zijn toekomst. Hoewel de clubleiding in Alkmaar hem graag wil houden, droomt de mandekker hardop van een buitenlands avontuur. Eén competitie heeft daarbij zijn voorkeur.

Goes is bezig aan een sterk jaar in Alkmaar. Dit seizoen kwam de jonge verdediger in maar liefst 53 officiële wedstrijden in actie, waarin hij één doelpunt wist te scoren. Zijn stormachtige ontwikkeling is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. "Er is nu wel interesse, ja", glimlacht de verdediger als hem gevraagd wordt naar concrete belangstelling.

Tactisch schaken in Italië

Mocht het deze zomer tot een transfer komen, dan weet Goes al precies welke competitie perfect bij hem past. "Ik vind de Serie A een hele mooie competitie. Ik denk dat het ook heel goed bij mij past. In een laag blok, als een soort schaken spelen", legt de jeugdinternational uit.

Engeland staat ook op zijn verlanglijstje, maar dat ziet hij meer als een doel voor de langere termijn. "De Premier League gaat wel heel snel heen en weer, maar ik hoop dat ik daar ooit nog mag spelen. Voor nu denk ik dat de Serie A beter aansluit."

Geen overhaaste beslissing

Een vertrek uit het AFAS Stadion is overigens geen uitgemaakte zaak. Goes heeft nog een contract tot medio 2028 en de clubleiding wil hem dolgraag behouden. "Niels (van Duinen, technisch directeur) en Zeeman (algemeen directeur) hebben aangegeven dat ze me graag willen houden", vertelt Goes. "Deze zomer ga ik kijken met mijn zaakwaarnemer wat het beste voor mij is."

De Amsterdammer benadrukt dat hij AZ niet zomaar achter zich laat. De club speelt volgend seizoen immers in de Europa League. "Als er een hele mooie kans komt, wil ik die met twee handen grijpen. Maar ik ga niet weg voor iets wat ik niet helemaal voel. Ik kan bij AZ ook nog groeien om als een hele grote meneer weg te gaan. Het zit hem echt in het formaat van de club."

Zijn marktwaarde wordt door Footballtransfers inmiddels geschat op 15,9 miljoen euro. Clubs die de verdediger deze zomer willen losweken, zullen dus diep in de buidel moeten tasten.