FC Groningen-fans tóch welkom tegen Ajax, maar Willem II-fans blijven thuis

Supporters van FC Groningen zijn donderdag alsnog welkom bij de play-offwedstrijd tegen Ajax in Volendam. Dat schrijft het Algemeen Dagblad. Daarmee komt de gemeente Edam-Volendam terug op het eerdere besluit om deze week helemaal geen uitsupporters toe te laten bij de duels in het Kras Stadion.

De draai volgt na overleg tussen onder meer de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie. Dinsdagmorgen gingen de betrokken partijen opnieuw om tafel, waarna werd besloten om supporters van FC Groningen toch toegang te geven tot het duel.

Artikel gaat verder onder video

Maandag leek de deur voor uitsupporters nog definitief dicht. De burgemeester van Volendam besloot toen uit veiligheidsoverwegingen geen bezoekende fans toe te laten bij de play-offwedstrijden deze week. Aanleiding waren de ongeregeldheden na FC Volendam - Telstar van afgelopen zondag, waarbij thuissupporters de confrontatie zochten met de politie.

Dreiging van protest zet druk op besluitvorming

Het verbod gold niet alleen voor Ajax - FC Groningen, maar ook voor het duel tussen FC Volendam en Willem II én een eventuele play-offfinale van Ajax.

Ajax wijkt deze week noodgedwongen uit naar Volendam. In de Johan Cruijff ArenA vinden concerten plaats van Harry Styles, waardoor de Amsterdamse club zijn thuiswedstrijden in het Kras Stadion afwerkt.

Bij FC Groningen en Willem II leidde het besluit tot flinke irritatie. Vanuit Groningen werd zelfs gedreigd met een kort geding. Bovendien maakten supportersplannen om donderdag alsnog naar Volendam af te reizen de situatie explosiever. Fans wilden in eerste instantie overdag demonstreren in het dorp.

Na het overleg van dinsdagochtend is de koers dus gewijzigd en zijn supporters van FC Groningen alsnog welkom. Welke afspraken precies zijn gemaakt, is vooralsnog niet duidelijk. Ook is onbekend onder welke voorwaarden de Groningse supporters worden toegelaten in het Kras Stadion.

Willem II-supporters moeten thuisblijven

De gemeente Edam-Volendam heeft besloten dat Willem II-fans woensdag niet welkom zijn. "Het uitgangspunt blijft dat wedstrijden zoveel mogelijk kunnen doorgaan. Tegelijk staat de veiligheid van inwoners, bezoekers, ondernemers, politie en supporters altijd voorop. De driehoek benadrukt dat het toelaten van uitsupporters bij de wedstrijd Ajax - FC Groningen geen versoepeling is van de aanpak van supportersgeweld. Het gaat om een afzonderlijke afweging voor deze specifieke wedstrijd", meldt de gemeente.