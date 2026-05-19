Live voetbal

FC Groningen-fans tóch welkom tegen Ajax, maar Willem II-fans blijven thuis

19 mei 2026, 13:59
FC Groningen fans
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Supporters van FC Groningen zijn donderdag alsnog welkom bij de play-offwedstrijd tegen Ajax in Volendam. Dat schrijft het Algemeen Dagblad. Daarmee komt de gemeente Edam-Volendam terug op het eerdere besluit om deze week helemaal geen uitsupporters toe te laten bij de duels in het Kras Stadion.

De draai volgt na overleg tussen onder meer de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie. Dinsdagmorgen gingen de betrokken partijen opnieuw om tafel, waarna werd besloten om supporters van FC Groningen toch toegang te geven tot het duel.

Artikel gaat verder onder video

Maandag leek de deur voor uitsupporters nog definitief dicht. De burgemeester van Volendam besloot toen uit veiligheidsoverwegingen geen bezoekende fans toe te laten bij de play-offwedstrijden deze week. Aanleiding waren de ongeregeldheden na FC Volendam - Telstar van afgelopen zondag, waarbij thuissupporters de confrontatie zochten met de politie.

Dreiging van protest zet druk op besluitvorming

Het verbod gold niet alleen voor Ajax - FC Groningen, maar ook voor het duel tussen FC Volendam en Willem II én een eventuele play-offfinale van Ajax.

Ajax wijkt deze week noodgedwongen uit naar Volendam. In de Johan Cruijff ArenA vinden concerten plaats van Harry Styles, waardoor de Amsterdamse club zijn thuiswedstrijden in het Kras Stadion afwerkt.

Bij FC Groningen en Willem II leidde het besluit tot flinke irritatie. Vanuit Groningen werd zelfs gedreigd met een kort geding. Bovendien maakten supportersplannen om donderdag alsnog naar Volendam af te reizen de situatie explosiever. Fans wilden in eerste instantie overdag demonstreren in het dorp.

Na het overleg van dinsdagochtend is de koers dus gewijzigd en zijn supporters van FC Groningen alsnog welkom. Welke afspraken precies zijn gemaakt, is vooralsnog niet duidelijk. Ook is onbekend onder welke voorwaarden de Groningse supporters worden toegelaten in het Kras Stadion.

Willem II-supporters moeten thuisblijven

De gemeente Edam-Volendam heeft besloten dat Willem II-fans woensdag niet welkom zijn. "Het uitgangspunt blijft dat wedstrijden zoveel mogelijk kunnen doorgaan. Tegelijk staat de veiligheid van inwoners, bezoekers, ondernemers, politie en supporters altijd voorop. De driehoek benadrukt dat het toelaten van uitsupporters bij de wedstrijd Ajax - FC Groningen geen versoepeling is van de aanpak van supportersgeweld. Het gaat om een afzonderlijke afweging voor deze specifieke wedstrijd", meldt de gemeente.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Frank Van Mosselveld

FC Groningen woest: Van Mosselveld sluit boycot van kraker tegen Ajax niet uit

  • Gisteren, 16:31
  • Gisteren, 16:31
  • 11
Spelers van FC Groningen na de gestaakte wedstrijd tegen Ajax

Geen uitsupporters welkom in Volendam bij Ajax - FC Groningen, ook Willem II geraakt

  • Gisteren, 11:14
  • Gisteren, 11:14
  • 11
Steven Berghuis

Steven Berghuis moet vakantie per direct annuleren

  • zo 17 mei, 22:05
  • 17 mei 22:05
  • 6
1 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Noxin
100 Reacties
1.330 Dagen lid
209 Likes
Noxin
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Uitsupporters weren omdat je eigen supporters zich niet kunnen gedragen. Lijkt FC Utrecht wel.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Noxin
100 Reacties
1.330 Dagen lid
209 Likes
Noxin
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Uitsupporters weren omdat je eigen supporters zich niet kunnen gedragen. Lijkt FC Utrecht wel.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
7
AZ
34
7
52
8
Heerenveen
34
4
51
9
Groningen
34
4
48
10
Sparta
34
-22
43
11
Fortuna
34
-14
39

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws