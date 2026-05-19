'Ajax heeft Ernesto Valverde gepolst voor trainersfunctie'

Ajax heeft afgelopen februari serieus geprobeerd Ernesto Valverde naar Amsterdam te halen als nieuwe trainer voor komend seizoen. Dat schrijft de krant AS. Technisch directeur Jordi Cruijff zag in Valverde de ideale kandidaat om het eerste elftal nieuw leven in te blazen, maar kreeg nul op het rekest van de huidige Athletic Club-trainer.

Cruijff kent de trainer uitstekend en was overtuigd van zijn kwaliteiten. Binnen Ajax leefde bovendien al langer het gevoel dat Valverde bezig was aan zijn laatste maanden in Bilbao. Ook Athletic wist intern dat de samenwerking na dit seizoen zou eindigen, waardoor de club zelfs al maanden geleden begon met het voorsorteren op een opvolger.

Toch bleek een overstap naar Amsterdam geen realistische optie. Valverde heeft behoefte aan rust na een slopend seizoen en wil voorlopig afstand nemen van het trainersvak. Na het duel met Celta de Vigo in San Mamés van zondag (1-1) maakte hij daar geen geheim van.

“Ik moet even ademhalen, want dit seizoen is ontzettend zwaar geweest”, vertelde de ervaren coach zondagavond. “Voorlopig ga ik stoppen, omdat ik dat nodig heb en omdat dat nu het beste voor me is.”

Daarmee drukte Valverde meteen alle geruchten over een snelle terugkeer naar een nieuwe club de kop in. “Ik ga nu sowieso niet trainen”, zei de voormalig oefenmeester van FC Barcelona resoluut.

Jordi Cruijff kijkt door na afwijzing van Valverde

Nu Valverde zichzelf voorlopig buiten de markt heeft geplaatst, lijkt Ajax zijn pijlen te richten op Míchel Sánchez. De huidige trainer van Girona geldt als de belangrijkste kandidaat om de nieuwe hoofdtrainer in de Johan Cruijff ArenA te worden.

Toch houdt Cruijff de kaarten nog stevig tegen de borst. De technisch directeur reageerde afgelopen weekend bij De Telegraaf voorzichtig op de zoektocht naar een nieuwe coach. “Het enige wat ik kan zeggen, is dat ik met geen enkele trainer een mondeling akkoord heb bereikt."

De situatie rond Míchel blijft bovendien onzeker, mede doordat de trainer momenteel nog volop verwikkeld is in de strijd om lijfsbehoud met Girona.

De loopbaan van Valverde

Ernesto Valverde begon zijn loopbaan als speler in Spanje, waar hij via Alavés en Sestao doorbrak naar Espanyol. Daar groeide hij uit tot een vaste waarde in La Liga en bereikte hij in 1988 de finale van de UEFA Cup. Vervolgens speelde hij voor Barcelona, waarmee hij onder meer de Copa del Rey en de Europa Cup II won, al was zijn rol daar beperkt.

In 1990 trok hij naar Athletic Club, de club waarmee hij het meest vereenzelvigd wordt. De aanvallende middenvelder scoorde daar jarenlang regelmatig en kreeg de bijnaam ‘Txingurri’ (mier). Hij sloot zijn carrière af bij Mallorca en speelde daarnaast één interland voor Spanje.

Na zijn pensioen stapte Valverde vrijwel direct het trainersvak in bij Athletic Club. Hij leidde de Baskische club in meerdere periodes en groeide uit tot recordhouder qua aantal wedstrijden als coach. Tussendoor kende hij succesvolle avonturen bij Espanyol, waarmee hij de UEFA Cup-finale haalde, en Olympiacos, waar hij meerdere landstitels en bekers won. Ook coachte hij Villarreal en Valencia, voordat hij in 2017 trainer werd van Barcelona als opvolger van Luis Enrique.

In Catalonië won hij twee landstitels en een Copa del Rey, maar ondanks sterke competitiereeksen bleef Europese teleurstelling hem achtervolgen. Sinds 2022 staat Valverde opnieuw aan het roer bij Athletic Club, waarmee hij in 2024 de Copa del Rey won en terugkeerde naar de Champions League.