Ajax slaat toe en deelt gevoelige tik uit aan Feyenoord

Ajax heeft toegeslagen in de jeugdopleiding van Feyenoord. De Amsterdammers hebben zich volgens Ajax Showtime verzekerd van de komst van Ephendrich Rijsenburg, een vijftienjarige aanvaller die binnen de Rotterdamse jeugdopleiding bekendstaat als een van de meest doelgerichte talenten van zijn lichting.

Rijsenburg sluit komend seizoen aan bij Ajax Onder 16 en wordt daarmee, na Quincy Nelisse, de tweede grote versterking voor die lichting. De jonge aanvaller maakte de voorbije maanden indruk bij Feyenoord O15, waar hij liefst negentien keer scoorde in negentien competitiewedstrijden.

Volgens Ajax Showtime heeft Rijsenburg Feyenoord inmiddels op de hoogte gebracht van zijn beslissing. Na meerdere gesprekken met Ajax kreeg de aanvaller een sterk gevoel bij het sportieve plan in Amsterdam. Dat gaf uiteindelijk de doorslag.

Ajax ziet enorme potentie in Rijsenburg

Binnen de jeugdscouting van Ajax geldt Rijsenburg als een speler met een bijzonder interessant profiel. De aanvaller combineert snelheid met technische vaardigheid en beschikt over veel diepgang in zijn spel. Hoewel hij jarenlang vooral als buitenspeler werd ingezet bij Feyenoord, speelde hij het afgelopen seizoen voornamelijk centraal in de aanval.

Daar kwam zijn neusje voor de goal nadrukkelijk naar voren. Naast zijn negentien competitietreffers was hij ook productief in beker- en nacompetitiewedstrijden. Tegelijkertijd zien scouts nog voldoende ontwikkelpunten. Rijsenburg heeft geregeld meerdere kansen nodig om tot scoren te komen, maar binnen Ajax leeft de overtuiging dat hij op De Toekomst grote stappen kan zetten.

Ajax kijkt verder dan Nederland alleen

Ook buiten de landsgrenzen blijft Ajax actief zoeken naar toptalenten. Zo staat verdediger Emmanuel Fejokwu van West Ham United nadrukkelijk op de radar van de Amsterdammers. De multifunctionele verdediger kwam al uit voor jeugdteams van zowel Engeland als Nederland. Daarnaast volgt Ajax de ontwikkeling van Martim Ribeiro, een talent van Sporting Portugal.

Voor Feyenoord is het vertrek van Rijsenburg een gevoelige tik. Eerder bewandelden jeugdspelers als Ilai Grootfaam en Jivayno Zinhagel nog de omgekeerde weg; zij debuteerden dit seizoen.