Johan Derksen haalt na laatste aflevering Studio Voetbal snoeihard uit

Johan Derksen is niet rouwig om het einde van Studio Voetbal. De analist van Vandaag Inside zal met name Ibrahim Afellay niet missen, zo laat hij maandagavond weten. Tafelgenoot René van der Gijp vindt het wél jammer dat Studio Voetbal ophoudt te bestaan.

Zondagavond was Studio Voetbal voor het laatst op tv. Van der Gijp vond het NPO1-prgramma ‘wel leuk’ om te zien. “Omdat er dan altijd wat wedstrijdjes langskomen ‘s avonds. Sowieso kijk ik alles wel, dus dat programma keek ik ook. Niet omdat ik het zo goed vond, maar om gewoon een beetje geïnformeerd te worden.”

Derksen is een stuk minder positief over de talkshow die het slachtoffer werd van bezuinigingen bij de NPO en tegenvallende kijkcijfers. “Ik ben blij dat we nu verlost zijn van die Afellay, met zijn semi-wetenschappelijke analyses van kutwedstrijdjes. Peter Bosz gaf hem een kans bij PSV, maar nu is hij na vier maanden opgestapt omdat hij niet dominant genoeg kon zijn.”

Daarmee doelt Derksen op het nieuws dat Afellay afscheid neemt als assistent-trainer van PSV, nadat hij in december was begonnen. De oud-middenvelder hoopte vaker de leiding te hebben over trainingsvormen, liet hij weten.

“Hij moet het vak nog leren. Er was geen club geïnteresseerd in hem, Bosz geeft hem een kans, en nu werd er zogenaamd geen gebruik gemaakt van zijn kwaliteiten...”, zegt Derksen. “Nu wordt hij weer analist bij de WK-wedstrijden. Dan zitten we weer opgescheept met dat jong. Ik vind het trouwens ook een hele opgave om Pierre van Hooijdonk de hele avond aan te horen.”