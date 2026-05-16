Ibrahim Afellay zit komend weekend voor de laatste keer op de bank van PSV als assistent van Peter Bosz, zo maakt de Eindhovense club bekend via de officiële kanalen. Daarmee komt er na vijf maanden alweer een einde aan de samenwerking.

Afellay werd eind december aangesteld als nieuwe assistent van Bosz bij PSV. De oud-voetballer ging enkele dagen voor kerst aan de slag in Eindhoven, waar hij André Ooijer opvolgde. Met Afellay op de bank wist PSV optimaal te profiteren van de zwakke concurrentie in de Eredivisie en werd begin april al beslag gelegd op de landstitel. Zondag speelt PSV in eigen huis de laatste wedstrijd van het seizoen, als FC Twente op bezoek komt.

De wedstrijd tegen de Enschedeërs is ook direct de laatste van Afellay als assistent, zo maakt PSV daags voor die wedstrijd bekend. Dat is een verrassing te noemen, aangezien de 53-voudig international afgelopen winter nog een contract tot medio 2028 tekende. Volgens Afellay is het afscheid van PSV ‘geen vaarwel, maar een tot ziens’, zo laat hij weten op de clubwebsite.

“Na een aantal goede gesprekken met de directie en Peter Bosz ben ik deze uitdaging begin dit jaar met veel energie en enthousiasme aangegaan, maar de praktijk is anders gebleken dan wat ik me ervan had voorgesteld”, verklaart hij zijn keuze om op te stappen. De oud-middenvelder hoopte vaker de leiding te hebben over trainingsvormen. “Daar hebben we gesprekken over gevoerd. Daarin verschillen we van mening en dat is helemaal prima, dat soort dingen gebeuren in het leven. Niets meer, niets minder”, geeft hij aan. “De club heeft mij ook diverse keren op andere gedachten proberen te brengen en dat waardeer ik zeer, maar ik ben toch bij mijn aanvankelijke keuze gebleven. Ik wil benadrukken dat we in goede harmonie uit elkaar gaan en dat ik ook veel heb mogen opsteken van Peters werkwijze. Voor nu wil ik iedereen bedanken voor de afgelopen maanden. PSV is en blijft mijn club.”