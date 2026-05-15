Scheidsrechter Rob Dieperink gearresteerd in hotel in Londen

Rob Dieperink is onlangs aangehouden in een hotel in Londen, zo weet De Telegraaf. De scheidsrechter was VAR tijdens het heenduel van de kwartfinale van de Conference League tussen Crystal Palace en Fiorentina (3-0). Na afloop werd hij aangehouden op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen (17) en nog twee delicten. De aanklacht is geseponeerd, maar de FIFA heeft toch een streep gezet door zijn WK-deelname.

In april meldde The Sun zonder een naam te noemen dat 'een UEFA-official' in een openbare ruimte van zijn hotel in gesprek zou zijn geraakt met een minderjarige jongen. De persoon in kwestie zou de jongen hebben geprobeerd mee te lokken naar zijn hotelkamer en hem ook tegen zijn wil hebben aangeraakt.

De Telegraaf weet dat het om Dieperink gaat, die videoscheidsrechter was bij het duel tussen Crystal Palace en Fiorentina. De krant heeft correspondentie tussen de Engelse advocaat van Dieperink en de Londense politie ingezien. Daaruit kwam naar voren dat alle drie de aanklachten tegen de arbiter zijn geseponeerd wegens een gebrek aan bewijs.

Een dag na het vermeende incident werd de KNVB geïnformeerd over de arrestatie van Dieperink en weer een dag later nam de bond contact op met de scheidsrechter zelf. Hij heeft aan de KNVB laten weten wat er in zijn ogen is gebeurd en maakte duidelijk waarvan hij werd beschuldigd. Het gaat volgens de krant om 'betrokkenheid en seksuele communicatie met een minderjarige, het in het bezit hebben van een foto of een pseudofoto van een minderjarige en de seksuele aanranding van dezelfde minderjarige man'.

Hoewel de aanklachten tegen Dieperink dus zijn geseponeerd, heeft de FIFA toch besloten tijdens het WK geen beroep op hem te doen. De scheidsrechter zou als VAR meegaan met het arbitrageteam van Danny Makkelie. De wereldvoetbalbond wil namelijk enkel 'officials van onbesproken gedrag'. De KNVB maakt nog wel gewoon gebruik van de diensten van Dieperink. Daarbij zou meespelen dat hij zich zeer transparant heeft opgesteld, de KNVB heeft meegenomen in het proces en de aanklachten zijn geseponeerd.

"Wij staan voor een veilige en integere voetbalcultuur op alle niveaus en nemen meldingen van ongewenst gedrag altijd serieus", laat een woordvoerder van de KNVB weten aan De Telegraaf. "Vanzelfsprekend vinden wij dat een Nederlandse scheidsrechter van onbesproken gedrag moet zijn, maar wij vinden het ook belangrijk dat hij de kans krijgt zijn verhaal te vertellen en niet onterecht wordt beschuldigd. In dit specifieke geval heeft de politie in het Verenigd Koninkrijk de zaak onderzocht en geseponeerd", klinkt het. "Rob Dieperink heeft vanaf het eerste moment volledige medewerking verleend en openheid van zaken gegeven richting de KNVB, en op basis van alle beschikbare informatie zien wij geen aanleiding hem niet aan te stellen voor wedstrijden in de Nederlandse competitie."

Ook Dieperink zelf heeft een verklaring uitgegeven tegenover de krant. "Het doet mij veel verdriet dat ik ten onrechte beschuldigd ben. Vanaf het begin heb ik volledige medewerking verleend aan het politieonderzoek en ook direct volle openheid gegeven aan FIFA, UEFA en de KNVB", aldus de scheidsrechter. "De beschuldigingen zijn weerlegd en de zaak is na een adequaat en grondig onderzoek door de politie binnen twee weken geseponeerd. Ik ben dankbaar voor de steun die ik van de KNVB heb ontvangen en de wijze waarop zij met deze zaak zijn omgegaan. Het is jammer dat FIFA heeft besloten mij niet meer aan te stellen voor het WK, daar ben ik uiteraard teleurgesteld over."