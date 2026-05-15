Elia schrikt van Oranje-verbanning Bergwijn: ‘Voelt alsof het iets persoonlijks is’

Eljero Elia heeft er geen begrip voor dat Ronald Koeman ervoor heeft gekozen om af te schrijven voor Oranje na zijn overstap naar Saudi-Arabië, zo laat de oud-voetballer weten in gesprek met FCUpdate-presentator Sander Kamphof. Elia vindt dat de houding van Koeman helemaal niet past bij de trainer die hij zelf heeft meegemaakt.

Bergwijn maakte op de slotdag van de zomerse transferperiode van 2024 de overstap van Ajax naar Al-Ittihad, dat zo’n 21 miljoen euro voor hem betaalde. De aanvaller maakte eerder die zomer nog deel uit van de EK-selectie van Oranje, maar werd sindsdien niet meer opgeroepen. Daags na de transfer van Bergwijn maakte Koeman publiekelijk duidelijk dat de buitenspeler niet meer op een oproep hoefde te rekenen, waarna de bondscoach en de 35-voudig international een publieke discussie voerden.

“Koeman is heel direct. Ik ken hem ook persoonlijk: als trainer heb ik hem meegemaakt bij Southampton”, begint Elia over de bondscoach. De aanvaller speelde in de tweede seizoenshelft van 2014/15 op huurbasis in het zuiden van Engeland. “Maar er is een ding dat ik niet zo leuk vond: dat hij Bergwijn zo vroeg heeft afgeschreven.”

Elia heeft het vermoeden dat het ‘iets persoonlijks’ is. “Ik zie zat jongens in die competitie spelen die nog gewoon in het nationale elftal spelen van Portugal of Brazilië.” Bergwijn ging op zijn 26ste al naar Saudi-Arabië. “Dan vind ik het jammer dat hij hem zo heeft afgeschreven en zich zo verdedigend opstelde, niet als een open mens zoals ik hem ken. Een beetje: ‘Ik ben de baas, ik bepaal’, terwijl je weet dat Bergwijn een van je beste spelers is als je hem gebruikt hoe je hem hoort te gebruiken. Dit zag ik niet aankomen.”

Had Bergwijn een plek verdiend in de Oranje-selectie voor het WK van deze zomer? “Duizend procent”, antwoordt Elia stellig. De oud-aanvaller denkt dat spelers die in Saudi-Arabië spelen te weinig worden gebruikt door Koeman. “Voor andere landen geldt dat niet. Ik vind het gewoon jammer. Het voelt bijna alsof het iets persoonlijks is”, herhaalt hij. “Ik denk dat dat niet mag op dat gebied. Ik ken Koeman als een heel fijn mens, alleen bij dat had ik iets van… Ik vind dat wel jammer.”