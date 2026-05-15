Jansen: 'Bizar als Malen niet de eerste spits van Oranje is op het WK'

verdient het om als eerste spits van het Nederlands elftal te mogen fungeren op het WK. Analist Anco Jansen stelt in Voetbalpraat op ESPN zelfs dat het 'bizar' zou zijn als bondscoach Ronald Koeman een andere keuze zou maken in de punt van de aanval.

Malen (27) is bezig aan een ongekende tweede seizoenshelft. Sinds hij op huurbasis van Aston Villa naar AS Roma verkaste, was de aanvaller goed voor niet minder dan veertien doelpunten in slechts achttien wedstrijden. De Romeinen maken dan ook gretig gebruik van de optie tot koop die in de huurovereenkomst werd opgenomen, waardoor hij na het seizoen voor 25 miljoen euro definitief de overstap maakt.

De productieve reeks van Malen zou wat Jansen betreft moeten leiden tot een basisplaats op het WK. Bondscoach Ronald Koeman stelde woensdag de bekendmaking van zijn 26-koppige selectie met twee dagen uit, om zeker te weten dat zijn keurkorps enkel bestaat uit spelers die optimaal fit zijn. "Ik denk dat Koeman echt wel met Memphis Depay in zijn maag zit, die heeft nog steeds niet gespeeld", zegt de oud-prof.

Koeman liet in het verleden al weten dat hij in principe alleen volledig fitte spelers mee wil nemen naar het WK, maar zwakte die uitspraken later weer enigszins af. "Hij gaat hem misschien wel meenemen, maar niet meteen als basisspeler", vermoedt Kees Kwakman. "Dat was natuurlijk elke keer het geval, dat Memphis ook meteen moest spelen. Nu heb je natuurlijk Brian Brobbey die speelt bij Sunderland, Malen die het geweldig doet", stipt de Volendammer aan. "Het zou bizar zijn als Malen niet onze eerste spits wordt", stelt Jansen daarop. "Dat lijkt mij ook, ja", beaamt Kwakman.