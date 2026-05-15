'Gepeste' Lindhout krijgt bijval: 'Beste scheidsrechter van Nederland'

Kees Kwakman vindt Allard Lindhout momenteel de beste scheidsrechter van Nederland. De scheldnaad 'Blindhout' zou eigenlijk niet gebruikt meer moeten worden, als het aan hem ligt.

Lindhout debuteerde in 2015 in de Eredivisie en draait nu dus al meer dan een decennia mee. Vanwege twijfelachtige prestaties in het verleden kreeg hij de 'bijnaam' Blindhout, maar de arbiter heeft zich natuurlijk doorontwikkeld. Afgelopen woensdag had hij de leiding over Almere City - Willem II in de halve finales van de play-offs om promotie/degradatie.

In de tweede helft, toen Willem II al met 0-1 voor stond, kregen de Tilburgers een penalty. Justin Hoogma werd in de zestien overduidelijk vastgehouden, maar vaak wordt hier om raadselachtige redenen geen strafschop voor toegekend. Vincent Schildkamp, woensdagavond presentator van Voetbalpraat, vindt dat de scheidsrechter ballen toonde. "Hij heeft het wél in de smiezen. Hij is al maanden hartstikke goed."

Kwakman haakt daarop in en neemt het voor Lindhout op. "Ze noemen hem 'Blindhout', maar dat hoeft niet meer. Hij is de beste scheidrechter van Nederland. Als iemand dat ooit nog een keer zegt, dan komen wij in opstand."