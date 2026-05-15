Hajime Moriyasu heeft vrijdagochtend de selectie van Japan voor het WK van 2026 bekendgemaakt. De bondscoach heeft vijf spelers opgeroepen die in de Eredivisie actief zijn. NEC-uitblinker gaat echter niet mee naar de Verenigde Staten.

Japan is op het WK van deze zomer ingedeeld in een groep met Nederland, Zweden en Tunesië. Iets minder dan een maand voor de start van het toernooi heeft bondscoach Moriyasu zijn selectie bekendgemaakt. Daarin heeft hij plek voor vijf spelers die hun brood verdienen in de Eredivisie.

Topscorer Ayase Ueda en zijn ploeggenoot Tsuyoshi Watanabe van Feyenoord zijn van de partij, wat ook geldt voor Ko Itakura en Takehiro Tomiyasu van Ajax. Ook spits Koki Ogawa van NEC heeft een oproep ontvangen voor de Japanse nationale ploeg, terwijl uitblinker Kodai Sano juist thuis moet blijven.

Andere bekende namen in de selectie van Japan zijn Wataru Endo (Liverpool), Hiroki Ito (Bayern München), Yuto Nagamoto (FC Tokyo, voorheen Internazionale), Kento Shiogai (VfL Wolfsburg, voorheen NEC), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt, voorheen PSV en FC Groningen) en Yukinari Sugawara (Werder Bremen, voorheen AZ). Kaoru Mitoma van Brighton & Hove Albion moet het toernooi missen met een blessure.

Japan opent het toernooi in Noord-Amerika op zondag 14 juni om 22.00 uur tegen het Nederlands elftal. Daarna speelt het Aziatische land op zondag 21 juni om 06.00 uur tegen Tunesië en wordt de groepsfase op vrijdag 26 juni om 01.00 uur afgesloten tegen Zweden.

Selectie Japan:

Doelmannen: Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Zion Suzuki (Parma).

Verdedigers: Ko Itakura (Ajax), Hiroki Ito (Bayern München), Yuto Nagamoto (FC Tokyo), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Bremen), Junnosuke Suzuki (FC Kopenhagen), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord).

Middenvelders: Wataru Endo (Liverpool), Daichi Kamada (Crystal Palace), Kaishu Sano (Mainz 05), Ao Tanaka (Leeds United).

Aanvallers: Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Keisuke Goto (Sint-Truiden), Junya Ito (KRC Genk), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Daizen Maeda (Celtic), Keito Nakamura (Stade Reims), Koki Ogawa (NEC), Kento Shiogai (VfL Wolfsburg), Yuito Suzuki (SC Freiburg), Ayase Ueda (Feyenoord).