Hélène Hendriks heeft tegenover De Telegraaf gereageerd op de uithaal van Jack van Gelder na zijn vertrek bij De Oranjezomer. De presentatrice is geschrokken door de uitspraken van haar voormalig tafelgenoot in de talkshow.

Van Gelder was in het verleden een vaste tafelgast bij De Oranjezomer, maar daar kwam begin 2026 vrij abrupt een einde aan. Op de achtergrond liepen er nog wel gesprekken om met elkaar door te gaan, maar daar kwamen beide partijen niet uit. Donderdag deed Van Gelder zijn verhaal over zijn vertrek bij de talkshow, waarin hij onder meer uithaalde naar Hendriks. “Ik zeg je heel eerlijk: ik ben teleurgesteld in haar. Ik heb bijna niets meer van haar gehoord. Dat vind ik dan toch wel moeilijk.”

In gesprek met De Telegraaf wordt Hendriks geconfronteerd met de woorden van haar voormalig tafelgast. De krant schrijft dat de presentatrice ‘enigszins geschrokken’ reageerde op de uitlatingen van Van Gelder. Ze benadrukt haar collega eind april nog gebeld te hebben. “Eerlijk gezegd doet dit wel een beetje pijn, zeker gezien ons verleden en goede band.”

In een reactie bevestigt Van Gelder dat Hendriks hem inderdaad heeft geprobeerd te bellen. “Ik zie nu pas dat ze mij op 29 april heeft gebeld, maar ik was klaarblijkelijk toen niet te bereiken. Als ze nog een keer gebeld zou hebben of een appje zou hebben gestuurd, was deze miscommunicatie niet ontstaan”, geeft hij aan. De krant stelt dat er inmiddels alsnog contact zou zijn geweest tussen Hendriks en Van Gelder, maar betwijfelt of dit voldoende is om alles bij te leggen. “Voorlopig is het code oranje”, klinkt het.