Hélène Hendriks zette zaterdagavond een nieuwe stap buiten de sportwereld. De populaire presentatrice van onder meer De Oranjezondag en Ziggo Sport maakte haar debuut als gezicht van De Staatsloterij Show op SBS6. De comeback van het iconische spelprogramma leverde direct flink wat reacties op, al vielen zowel de kijkcijfers als de publieke ontvangst tegen.

De nieuwe zaterdagavondshow trok 594.000 kijkers naar SBS6. Tv-autoriteit Tina Nijkamp spreekt op haar Instagram-kanaal van een teleurstellende score.

Op sociale media klonk zaterdagavond veel kritiek op nieuwe versie van De Staatsloterij Show. Vooral het hoge tempo van de uitzending en het ontbreken van echte spanning zorgden voor kritiek.

Artikel gaat verder onder video

“Dit programma duurt nog een uur en nu al in de finale?”, schreef een verbaasde kijker op X. Een ander was duidelijk over de montagekeuzes: “Interviews door de spellen heen, nooit doen! Geen spanning.”

Daarnaast werd veelvuldig de vergelijking gemaakt met de oorspronkelijke Staatsloterij Show, die ruim dertig jaar geleden grote successen kende met presentator Marc Klein Essink. Kijkers zeiden de nostalgische sfeer en de klassieke spanningsopbouw te missen.

“Hélène heeft de vroegere shows niet gekeken en dat merk je. Gezellig doen, kandidaten maar blijven supporten en amper spanningsopbouw", schrijft iemand bijvoorbeeld.

Hoe werkt De Staatsloterij Show precies?

In de vernieuwde versie van De Staatsloterij Show nemen koppels het tegen elkaar op in verschillende fysieke en kennisgerichte opdrachten. Tijdens de finale proberen deelnemers zoveel mogelijk kokers met lagere geldbedragen weg te spelen om de kans op de hoofdprijs van 100.000 euro te vergroten.

Dat vernieuwde concept leidde eveneens tot discussie onder kijkers. Waar het programma vroeger draaide om alles-of-niets, kunnen kandidaten nu verschillende geldbedragen veiligstellen. Daardoor missen sommige fans het zenuwslopende karakter van vroeger.

Ondanks de kritiek waren er ook positieve geluiden over Hendriks zelf, al vinden sommigen dat haar kracht meer ligt binnen de sportjournalistiek. “Was saai. En Hélène moet gewoon sport blijven doen."