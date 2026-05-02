Hélène Hendriks gaat haar contract bij Talpa op korte termijn met vijf jaar verlengen, zo maakt ze vrijdagavond bekend bij Vandaag Inside. De presentatrice had ook andere aanbiedingen op zak, maar blijft haar huidige werkgever dus trouw. Wel hoopt Hendriks dat de mannen van VI ook langer bij Talpa blijven.

Hendriks staat sinds 2018 onder contract bij Talpa, waar ze zich heeft ontwikkeld tot geliefd gezicht op tv. Bij het netwerk weet men ook wat ze in huis hebben met de presentatrice, dus wil John de Mol dolgraag met haar verder. In de uitzending van VI van vrijdag maakt ze bekend dat ze voor vijf jaar gaat bijtekenen bij Talpa.

“Ik dacht: ik heb het uitstekend naar mijn zin. Ik zou het wel leuk vinden als jullie ook gewoon blijven”, vertelt ze aan de talkshowtafel. Wilfred Genee laat weten dat het contract van hemzelf, Johan Derksen en René van der Gijp nog zeker een jaar doorloopt. “Ik zou het niet leuk vinden als jullie gaan, want ik blijf. Ik heb nog niet bijgetekend, maar ik heb wel afgesproken dat ik blijf”, reageert Hendriks.

In de rubriek In de Wandelgangen staan Genee en Hendriks nogmaals stil bij de contractverlenging, waar eerstgenoemde wil weten of ze ook andere partijen interesse hadden. Dat beaamt Hendriks, maar ze had geen interesse. “Ik heb het hier uitstekend naar mijn zin”, herhaalt ze. “Ik ben er altijd open en eerlijk over, ik ga ook niemand tegen elkaar uitspelen.”

Hendriks geeft aan dat ze Genee nog wel heeft gebeld voordat ze haar jawoord gaf aan De Mol om te checken of de mannen van VI ook blijven. “Maar ik kon niet zo lang wachten, dus toen heb ik de knoop doorgehakt: ik blijf gewoon. Maar wanneer gaan jullie bijtekenen?”, vraagt ze. “Bijtekenen? We hebben nog een jaar”, reageert Genee. “Johan is hartstikke oud, dus ik kan me voorstellen dat ze willen kijken hoe het komend jaar gaat.”